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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:32

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчик без денег надо устраиваться в кафе мыть посуду а не интересоваться недвижимостью.

Так одне другому не заваджає! ;)
Можна і посуду мити, і паралельно відкладати 30-50% від зарплати на депо, а з часом - івестувати в бетонну іпотеку :)



учись, студэнт
в бетонну іпотеку

То чому ти туди не впихнув, а купив 15м2 бетону?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!

І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!


Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2
Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:00

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!

І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!


Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2
Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.

1. Для чого мені з жінкою більше 9м2?(для поспати і по.... - достатньо! )
2. Кухня в мене 17м2 - от там всі, переважно, і тусуємось!

Це, коли людина проводить більше часу дома, то може і так - а коли, більша частина дня на роботі(а на пенсії - на природі/риболовля/подорожі і т. п) - то знову ж таки - нах стільки тих м2?

Зайві метри квадратні - як і авто - мають приносити гроші в кишеню, а не навпаки!
А тримати на пів стіни акваріум, чи на авто возити тільки свою дупу - так, це вже розкіш, якої мені і не треба! (можливо що тільки покищо, але справдв - не треба! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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