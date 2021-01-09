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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 січ, 2021 19:32
flyman написав: Долярчик написав: vitaliian написав:Долярчик
без денег надо устраиваться в кафе мыть посуду а не интересоваться недвижимостью.
Так одне другому не заваджає!
Можна і посуду мити, і паралельно відкладати 30-50% від зарплати на депо, а з часом - івестувати в бетонну іпотеку
учись, студэнт
в бетонну іпотеку
То чому ти туди не впихнув, а купив 15м2 бетону?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 09 січ, 2021 20:20
Долярчик написав:
І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!
І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!
Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2
Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:00
vitaliian написав: Долярчик написав:
І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком!
- тобто, загальна площа 9м2+!
І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!
Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2
Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.
1. Для чого мені з жінкою більше 9м2?(для поспати і по.... - достатньо! )
2. Кухня в мене 17м2 - от там всі, переважно, і тусуємось!
Це, коли людина проводить більше часу дома, то може і так - а коли, більша частина дня на роботі(а на пенсії - на природі/риболовля/подорожі і т. п) - то знову ж таки - нах стільки тих м2?
Зайві метри квадратні - як і авто - мають приносити гроші в кишеню, а не навпаки!
А тримати на пів стіни акваріум, чи на авто возити тільки свою дупу - так, це вже розкіш, якої мені і не треба! (можливо що тільки покищо, але справдв - не треба! )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:23
Долярчик написав:
1. Для чого мені з жінкою більше 9м2?(для поспати і по.... - достатньо! )
2. Кухня в мене 17м2 - от там всі, переважно, і тусуємось!
Це, коли людина проводить більше часу дома, то може і так - а коли, більша частина дня на роботі(а на пенсії - на природі/риболовля/подорожі і т. п) - то знову ж таки - нах стільки тих м2?
Зайві метри квадратні - як і авто - мають приносити гроші в кишеню, а не навпаки!
А тримати на пів стіни акваріум, чи на авто возити тільки свою дупу - так, це вже розкіш, якої мені і не треба! (можливо що тільки покищо, але справдв - не треба! )
ДБН 2005 року
2.24 Площа загальної кімнати
в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 15 м2,
в інших квартирах - не менше 17 м2.
Мінімальна площа спальні на одну особу - 10 м2,
на дві - 14 м2.
Мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі - 7 м2,
у дво- та більше кімнатних - 8 м2
ДБН 2019
З 01.12.2019 року мінімальна площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 14 кв.м (наразі — 15), мінімальна площа спальні на одну особу — 8 кв.м (наразі — 10), на дві особи — 10 кв.м (наразі 14), мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі — 5 кв.м (наразі — 7).
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 січ, 2021 00:11
budivelnik
1. Я робив для потреб своєї сім'ї!
2. І все в мене вийшло правильно!
- якщо дивитись на мою квартиру, як на однокімнатну(53м2) від забудовника - то є кімната 14м2+, і кухня-студія 27м2, - а якщо дивитись, так як є(чи комусь пропонувати її на продаж) - то є по факту двох-кімнатна квартира, де 1 кімната - 14м2+, друга - 9м2+ і кухня 17м2
То там вище, наче, і в ДБН пише, що на двох-кімнатні - норма спальні 8м2!
Так що все ок!
От як би була кімнати 7м2, ну тоді вже щось можна "пред'являти"....
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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