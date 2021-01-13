Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком! - тобто, загальна площа 9м2+!
І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!
Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2 Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
Долярчик написав:І я писав, що ширина кімнати - 2м з гаком, а довжина - 4м з гаком! - тобто, загальна площа 9м2+!
І ця кімната, наразі, для однієї дитини, а через декілька років, планую туди вдвох з дружиною перебратись!
Вдвоём в 9ти метрах?!?!? У меня кухня 14м2 и мне там тесно, кухня должна быть 20-25м2 Вы никогда не станете богатым соглашаясь на такие условия жизни. Богатство в голове, вы должны мыслить как богатый человек. Жаль что вы не посмотрели правильные видео где говорят об этом.
1. Для чого мені з жінкою більше 9м2?(для поспати і по.... - достатньо! ) 2. Кухня в мене 17м2 - от там всі, переважно, і тусуємось!
Це, коли людина проводить більше часу дома, то може і так - а коли, більша частина дня на роботі(а на пенсії - на природі/риболовля/подорожі і т. п) - то знову ж таки - нах стільки тих м2?
Зайві метри квадратні - як і авто - мають приносити гроші в кишеню, а не навпаки! А тримати на пів стіни акваріум, чи на авто возити тільки свою дупу - так, це вже розкіш, якої мені і не треба! (можливо що тільки покищо, але справдв - не треба! )
Долярчик написав:1. Для чого мені з жінкою більше 9м2?(для поспати і по.... - достатньо! ) 2. Кухня в мене 17м2 - от там всі, переважно, і тусуємось! Це, коли людина проводить більше часу дома, то може і так - а коли, більша частина дня на роботі(а на пенсії - на природі/риболовля/подорожі і т. п) - то знову ж таки - нах стільки тих м2? Зайві метри квадратні - як і авто - мають приносити гроші в кишеню, а не навпаки! А тримати на пів стіни акваріум, чи на авто возити тільки свою дупу - так, це вже розкіш, якої мені і не треба! (можливо що тільки покищо, але справдв - не треба! )
ДБН 2005 року
2.24 Площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 15 м2, в інших квартирах - не менше 17 м2. Мінімальна площа спальні на одну особу - 10 м2, на дві - 14 м2. Мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі - 7 м2, у дво- та більше кімнатних - 8 м2
ДБН 2019
З 01.12.2019 року мінімальна площа загальної кімнати в однокімнатній квартирі повинна бути не меншою 14 кв.м (наразі — 15), мінімальна площа спальні на одну особу — 8 кв.м (наразі — 10), на дві особи — 10 кв.м (наразі 14), мінімальна площа кухні в однокімнатній квартирі — 5 кв.м (наразі — 7).
budivelnik 1. Я робив для потреб своєї сім'ї! 2. І все в мене вийшло правильно! - якщо дивитись на мою квартиру, як на однокімнатну(53м2) від забудовника - то є кімната 14м2+, і кухня-студія 27м2, - а якщо дивитись, так як є(чи комусь пропонувати її на продаж) - то є по факту двох-кімнатна квартира, де 1 кімната - 14м2+, друга - 9м2+ і кухня 17м2
То там вище, наче, і в ДБН пише, що на двох-кімнатні - норма спальні 8м2! Так що все ок!
От як би була кімнати 7м2, ну тоді вже щось можна "пред'являти"....
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