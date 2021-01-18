"Якщо перед вами зачинені двері - не стукайте в них, а вибийте їх нахрін!"© Йдіть до своєї мети і не зупиняйтесь!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:17
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
"Якщо перед вами зачинені двері - не стукайте в них, а вибийте їх нахрін!"© Йдіть до своєї мети і не зупиняйтесь!
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