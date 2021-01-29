От багато людей, які з цим ще не стикались думає, що можна гарні/дешеві варіанти вихопити у банків(залогові квартири/комерція)
І я колись дуже давно, так думав.... - але казав собі, що напевно, "професійні мисливці" за такими об'єктами ретельно слідкують і просто не дають дійти їм до простогого пересічного інвестора-початківця!
Тож, частково, я був правий! А другу частину - я трохи не очікував(яку відкривають в тому ролику) - я думав, що такі речі повністю банк "порішав" ще до аукціона..... - а воно он як Міхалич