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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 13:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

От багато людей, які з цим ще не стикались думає, що можна гарні/дешеві варіанти вихопити у банків(залогові квартири/комерція)
І я колись дуже давно, так думав.... - але казав собі, що напевно, "професійні мисливці" за такими об'єктами ретельно слідкують і просто не дають дійти їм до простогого пересічного інвестора-початківця!
Тож, частково, я був правий! А другу частину - я трохи не очікував(яку відкривають в тому ролику) - я думав, що такі речі повністю банк "порішав" ще до аукціона..... - а воно он як Міхалич :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:17

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

... але тут лендлордам немає що ловити - ВСЕ ДЛЯ МАНЮПАСА! :)
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:40

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

З одного боку, якщо дешеву іпотеку "всім дадуть" - то назву гілки треба буде змінювати на "Іпотеку сплачують БЕЗ ВАС орендарі, а ви - очкуєте!" :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 53545556
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