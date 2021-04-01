Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38

Успіх написав: vitaliian написав: а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе? а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе?

Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт! Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт!

Успіх написав: А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим. А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим.

Успіх написав: Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!

Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!

когда он завершит стройку он продаст квартиры не по 750$/m2 как хотят инвесторы в казначейство а по 1000$. Значете почему на старте цена ниже? Не потому что застройщик хочет чтобы долярчики заработали, а потому что у него нет своих или хотябы дешевых кредитных денег. Под 5-7-9 на котлован ни один банк не даст вот он и привлекает инвесторов дисконтом типа с возможностью на выходе заработать.кто будет устанавливать дату и "размер порций", контролировать их целевое использование? какая мотивация банку этим заморачиваться, есть ли в банках спецы по таким вопросам, на сколько вырастет цена проекта если к нему пришить такое администрирование? Законом банкам запрещено иметь инвест проекты, которые не связаны напрямую с его деятельностью, в т.ч. распоряжаться чужими деньгами. Для этого есть инвест.фонды еще один посредник который может сбежать с деньгами инвесторов.кто будет нести ответственность при банкротстве застройщика под жестким контролем? над банками есть жесткий контроль тем не менее аркада и мисто банк как то упали. Не поможет. Инвесторы должны входить в паевое участие (быть акционерами акционерного общества) или строить свои дома сами. Весь мир через это прошёл, а у нас расцетает ммм - инвестор стройки не имеет никаких прав, то есть полнейший буратино.Что застройщику отнес что соседу-алкашу одолжил юридически разницы никакой. При такой ситуации банкротство застройщика - вопрос времени, ибо зачем строить когда и котлованы неплохо продаются, с падением доходности 90% этого бизнеса ляжет. В Ирпене из 10 крупных застройщиков уже лягло 4.