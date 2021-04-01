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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 31 бер, 2021 17:50
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:28
Хтось колись хотів РЕАЛЬНІ КЕЙСИ, так як не міг повірити, що РЕАЛЬНО орендарі можуть сплачувати за вас вашу пртеку!
Прошу, переглядайте все(можна і на прискорені х1,75) - і тоді кажіть, де/в яких місцях ви не погоджуєтесь!
Тож, все можливо!
Було б лише бажання і наполегливість!
І, звісно - голова на плечах!
Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:05
Faceless написав: Успіх написав: vitaliian написав:
банковские гарантии никто не отменял, только при нашем беззаконии таких гарантий никто не даст
Нехай гроші інвесторів йдуть в казначейство України, а вже по завершенні будівництва - виділяти ту ж суму з-відти, яка туди надійшла!
Так би мовити - перевалочна база(грошітимчасово відпочинуть в казначействі)
Годі вже. Офтоп це ще одна справа, а офтоп і дурня це зовсім перебір
отвечу здесь, а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе? эта вся схема и придумана чтобы не неся лишних рисков строить за чужие деньги при этом (опыт показывает) никаких обязательств застройщик не несёт. МММ в законе, мечта Остапа Бендера.
У меня через дорогу стройка, где наружные работы полностью закончены и 3 года застройщик кормит людей завтраками. Никакой управы на него нет, он не прячется и никто его не ловит, потому что законов он не нарушал. Максимум суд может признать его банкротство и выставить на продажу его офисную мебель. Или еще хуже отдать недострой за долги какому то банку. У людей же ноль прав на недостроенный бетон.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:20
vitaliian написав:
а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе?
Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт!
А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим.
Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!
Забудовнику залишиться лише прорахувати, по яких цінах продавати квартири, щоб всі розпродати і щоб ще залишився той профіт, коли завершить будівництво!
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38
Успіх написав: vitaliian написав:
а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе?
Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт!
когда он завершит стройку он продаст квартиры не по 750$/m2 как хотят инвесторы в казначейство а по 1000$. Значете почему на старте цена ниже? Не потому что застройщик хочет чтобы долярчики заработали, а потому что у него нет своих или хотябы дешевых кредитных денег. Под 5-7-9 на котлован ни один банк не даст вот он и привлекает инвесторов дисконтом типа с возможностью на выходе заработать.
Успіх написав:
А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим.
кто будет устанавливать дату и "размер порций", контролировать их целевое использование? какая мотивация банку этим заморачиваться, есть ли в банках спецы по таким вопросам, на сколько вырастет цена проекта если к нему пришить такое администрирование? Законом банкам запрещено иметь инвест проекты, которые не связаны напрямую с его деятельностью, в т.ч. распоряжаться чужими деньгами. Для этого есть инвест.фонды еще один посредник который может сбежать с деньгами инвесторов.
Успіх написав:
Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!
кто будет нести ответственность при банкротстве застройщика под жестким контролем? над банками есть жесткий контроль тем не менее аркада и мисто банк как то упали. Не поможет. Инвесторы должны входить в паевое участие (быть акционерами акционерного общества) или строить свои дома сами. Весь мир через это прошёл, а у нас расцетает ммм - инвестор стройки не имеет никаких прав, то есть полнейший буратино.
Что застройщику отнес что соседу-алкашу одолжил юридически разницы никакой. При такой ситуации банкротство застройщика - вопрос времени, ибо зачем строить когда и котлованы неплохо продаются, с падением доходности 90% этого бизнеса ляжет. В Ирпене из 10 крупных застройщиков уже лягло 4.
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