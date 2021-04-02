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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 64656667
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:50

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:43

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 15:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:25

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Хтось колись хотів РЕАЛЬНІ КЕЙСИ, так як не міг повірити, що РЕАЛЬНО орендарі можуть сплачувати за вас вашу пртеку!
Прошу, переглядайте все(можна і на прискорені х1,75) - і тоді кажіть, де/в яких місцях ви не погоджуєтесь!






Тож, все можливо!
Було б лише бажання і наполегливість!
І, звісно - голова на плечах! :D

Тож
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:банковские гарантии никто не отменял, только при нашем беззаконии таких гарантий никто не даст

Нехай гроші інвесторів йдуть в казначейство України, а вже по завершенні будівництва - виділяти ту ж суму з-відти, яка туди надійшла!
Так би мовити - перевалочна база(грошітимчасово відпочинуть в казначействі)

Годі вже. Офтоп це ще одна справа, а офтоп і дурня це зовсім перебір
отвечу здесь, а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе? эта вся схема и придумана чтобы не неся лишних рисков строить за чужие деньги при этом (опыт показывает) никаких обязательств застройщик не несёт. МММ в законе, мечта Остапа Бендера.

У меня через дорогу стройка, где наружные работы полностью закончены и 3 года застройщик кормит людей завтраками. Никакой управы на него нет, он не прячется и никто его не ловит, потому что законов он не нарушал. Максимум суд может признать его банкротство и выставить на продажу его офисную мебель. Или еще хуже отдать недострой за долги какому то банку. У людей же ноль прав на недостроенный бетон.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе?

Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт!
А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим.
Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!
Забудовнику залишиться лише прорахувати, по яких цінах продавати квартири, щоб всі розпродати і щоб ще залишився той профіт, коли завершить будівництво! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:38

  Успіх написав:
  vitaliian написав:а смысл застройщику что ваши деньги маринуются в казначействе?

Так сенс в тому, що як він завершить будівництво - тоді і отримає ВСІ кошти, де і буде його профіт!

когда он завершит стройку он продаст квартиры не по 750$/m2 как хотят инвесторы в казначейство а по 1000$. Значете почему на старте цена ниже? Не потому что застройщик хочет чтобы долярчики заработали, а потому что у него нет своих или хотябы дешевых кредитных денег. Под 5-7-9 на котлован ни один банк не даст вот он и привлекает инвесторов дисконтом типа с возможностью на выходе заработать.

  Успіх написав:А до того часу, з казначейства(тут, все таки краще, щоб виступав державний банк з кредитом для забудовника з малесеньким %) - йому будуть виділяти гроші порційно - щоб мав будматеріали і мав змогу платити зарплати робочим.

кто будет устанавливать дату и "размер порций", контролировать их целевое использование? какая мотивация банку этим заморачиваться, есть ли в банках спецы по таким вопросам, на сколько вырастет цена проекта если к нему пришить такое администрирование? Законом банкам запрещено иметь инвест проекты, которые не связаны напрямую с его деятельностью, в т.ч. распоряжаться чужими деньгами. Для этого есть инвест.фонды еще один посредник который может сбежать с деньгами инвесторов.
  Успіх написав:Одним словом - жосткий контроль, але - в кінці тунелю - буде світло/профіт!!!
кто будет нести ответственность при банкротстве застройщика под жестким контролем? над банками есть жесткий контроль тем не менее аркада и мисто банк как то упали. Не поможет. Инвесторы должны входить в паевое участие (быть акционерами акционерного общества) или строить свои дома сами. Весь мир через это прошёл, а у нас расцетает ммм - инвестор стройки не имеет никаких прав, то есть полнейший буратино.

Что застройщику отнес что соседу-алкашу одолжил юридически разницы никакой. При такой ситуации банкротство застройщика - вопрос времени, ибо зачем строить когда и котлованы неплохо продаются, с падением доходности 90% этого бизнеса ляжет. В Ирпене из 10 крупных застройщиков уже лягло 4.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:38

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Скопіюю з іншої гілки.

Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план работает. :shock:
Хомякоид
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