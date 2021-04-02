Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:23
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