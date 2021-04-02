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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01
Хомякоид написав:
Долярчика план работает.
Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:23
Успіх написав: Хомякоид написав:
Долярчика план работает.
Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!!
Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?
Ну і 3 роки до здачі - це нормально?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:37
Успіх написав: Хомякоид написав:
Долярчика план работает.
Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!!
Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше.
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Хомякоид
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