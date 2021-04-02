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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:23

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D

Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?
Ну і 3 роки до здачі - це нормально?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:37

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D

Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше.
Хомякоид
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  #<1 ... 65666768
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