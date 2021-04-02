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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:23

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D

Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?
Ну і 3 роки до здачі - це нормально?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:37

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Долярчика план работает.

Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!! :D

Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Квесторе_поверніться написав:Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?
Ну і 3 роки до здачі - це нормально?

150К - але, так як все дорожчає і до початку ремонту ~ 1,5р. - то треба планку піднімати до 180К.
І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. :). - ну нехай ще затягнуть на 3міс. ;)
  Хомякоид написав:Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше

Ох, як би я теж хотів десь вичитувати/дивитись самі "вижимки найкращого" з усіх розумних книг і ютуб-роликів! :)

Але нічо, спробую Я резюмувати з того, що вчать ці вище ютуб-ролики:
1. Шукаємо цікаві/недооцінені об'єкти
2. Стараємось купити нижче ринку(так, це заїжджена фраза, але так там вчать)
3. Купуємо такі однушки(з таким плануванням), щоб їх можна було розділити на студії(без переносу мокрих зон, або брати на перших поверхах)
4. Здавати самому, якщо хочете більший профіт, або за допомогою УК, якщо хочете менший, але ПАСИВНИЙ дохід(отут в нашій країні щось "не пляше" - або я ще мало цікавився нашими УК і їхніми умовами/цінами)
5. Робити ремонт не дорогий, але бажано з ефектом "вау"
6. ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати кредитне плече/кредитні кошти і час чужих людей!
7. Не брати що попало, а ретельно вибирати як первинку, так і вторинку.
8. А, взагалі, то вони там стараються все поверхнево розказати, а більш детальніша інформація у них на тренінгах і платних курсах/платних уроках і т.п. - ну,типу заманюють, що вони вам там все детально розжують, навіть, допоможуть разом вибрати об'єкт для інвестування і допоможуть взяти іпотеку, якщо вам не дають/відмовляють банки...Одним словом, навчать вас всього і ще й практичні завдання разом з вами будуть робити.
Якось так.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Хомякоид написав:Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше.
1. думай что все вокруг лохи один ты умный и успешный 2. покупай дёшево а продавай дорого. 3. покупай их платные курсы на которых они тебе расскажут какие объекты недооценены и 100% вырастут в цене. Обычная продажа воздуха, ничего нового они не придумали.
vitaliian
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  #<1 ... 65666768
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