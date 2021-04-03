Додано: Суб 03 кві, 2021 16:14

Квесторе_поверніться написав: Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?

Ну і 3 роки до здачі - це нормально? Скільки на ремонт і обставу смарта плануєте потратити?Ну і 3 роки до здачі - це нормально?

Хомякоид написав: Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?

Пунктів 10, не більше Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?Пунктів 10, не більше

150К - але, так як все дорожчає і до початку ремонту ~ 1,5р. - то треба планку піднімати до 180К.І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс.. - ну нехай ще затягнуть на 3міс.Ох, як би я теж хотів десь вичитувати/дивитись самі "вижимки найкращого" з усіх розумних книг і ютуб-роликів!Але нічо, спробую Я резюмувати з того, що вчать ці вище ютуб-ролики:1. Шукаємо цікаві/недооцінені об'єкти2. Стараємось купити нижче ринку(так, це заїжджена фраза, але так там вчать)3. Купуємо такі однушки(з таким плануванням), щоб їх можна було розділити на студії(без переносу мокрих зон, або брати на перших поверхах)4. Здавати самому, якщо хочете більший профіт, або за допомогою УК, якщо хочете менший, але ПАСИВНИЙ дохід(отут в нашій країні щось "не пляше" - або я ще мало цікавився нашими УК і їхніми умовами/цінами)5. Робити ремонт не дорогий, але бажано з ефектом "вау"6. ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати кредитне плече/кредитні кошти і час чужих людей!7. Не брати що попало, а ретельно вибирати як первинку, так і вторинку.8. А, взагалі, то вони там стараються все поверхнево розказати, а більш детальніша інформація у них на тренінгах і платних курсах/платних уроках і т.п. - ну,типу заманюють, що вони вам там все детально розжують, навіть, допоможуть разом вибрати об'єкт для інвестування і допоможуть взяти іпотеку, якщо вам не дають/відмовляють банки...Одним словом, навчать вас всього і ще й практичні завдання разом з вами будуть робити.Якось так.