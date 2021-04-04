Ото то!
Просто не всі під ряд об'єкти дають профіт - їх потрібно ретельно вибирати!
Так що дивимось ютуб-ролики вище і - ДУМАЄМ! ДІЄМ! БАГАТІЄМ!!!
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:23
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:37
Долярчик, можете видати резюме по цих відео для тих в кого немає часу на перегляд ?
Пунктів 10, не більше.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
150К - але, так як все дорожчає і до початку ремонту ~ 1,5р. - то треба планку піднімати до 180К.
І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.
Ох, як би я теж хотів десь вичитувати/дивитись самі "вижимки найкращого" з усіх розумних книг і ютуб-роликів!
Але нічо, спробую Я резюмувати з того, що вчать ці вище ютуб-ролики:
1. Шукаємо цікаві/недооцінені об'єкти
2. Стараємось купити нижче ринку(так, це заїжджена фраза, але так там вчать)
3. Купуємо такі однушки(з таким плануванням), щоб їх можна було розділити на студії(без переносу мокрих зон, або брати на перших поверхах)
4. Здавати самому, якщо хочете більший профіт, або за допомогою УК, якщо хочете менший, але ПАСИВНИЙ дохід(отут в нашій країні щось "не пляше" - або я ще мало цікавився нашими УК і їхніми умовами/цінами)
5. Робити ремонт не дорогий, але бажано з ефектом "вау"
6. ОБОВ'ЯЗКОВО використовувати кредитне плече/кредитні кошти і час чужих людей!
7. Не брати що попало, а ретельно вибирати як первинку, так і вторинку.
8. А, взагалі, то вони там стараються все поверхнево розказати, а більш детальніша інформація у них на тренінгах і платних курсах/платних уроках і т.п. - ну,типу заманюють, що вони вам там все детально розжують, навіть, допоможуть разом вибрати об'єкт для інвестування і допоможуть взяти іпотеку, якщо вам не дають/відмовляють банки...Одним словом, навчать вас всього і ще й практичні завдання разом з вами будуть робити.
Якось так.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
1. думай что все вокруг лохи один ты умный и успешный 2. покупай дёшево а продавай дорого. 3. покупай их платные курсы на которых они тебе расскажут какие объекты недооценены и 100% вырастут в цене. Обычная продажа воздуха, ничего нового они не придумали.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:53
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:16
1. Там сказано, якщо розділити однушку на дві студії, то умовно ви здасте їх по 6тис.грн/міс - тобто 2 студії = 12тис.грн/міс. А якщо просто здавати однуху, то буде умовних 9тис.грн/міс.
2. Прикол перших поверхів в тому, що можна переносити мокрі зони(якщо під ними підвали, чи паркінги, чи навіть, комерція)
Додано: Нед 04 кві, 2021 11:13
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Нед 04 кві, 2021 11:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:04
Як краще?
Навіть так, то 3р. - забагато!
Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому ) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні)
А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально!
Тому, тут би просив "допомоги залу" - чи краще тоді вже розтягнути ремонт через зиму і здати в березні?
(і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку! )
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