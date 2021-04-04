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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:24

  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.

Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири.
Коли плануєте орендарів заселити?

Навіть так, то 3р. - забагато!
Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому :mrgreen: ) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні)
А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально!
Тому, тут би просив "допомоги залу" - чи краще тоді вже розтягнути ремонт через зиму і здати в березні?
(і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку! )

Два роки і Долярек ленлорд...побажаєм Успіху.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Квесторе_поверніться написав:...побажаєм Успіху.

Побажаємо успіху успішному Успіху, щоб лендлордом став швидше, ніж пройде 1,5р! :D

п.с.
Хоч є великі шанси, стати простим перекупом, а не лендлордом - продавши свою квіточку :)
Правда, ЛЕНДЛОРД - краще звучить! :D
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  #<1 ... 66676869
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