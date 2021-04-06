Побажаємо успіху успішному Успіху, щоб лендлордом став швидше, ніж пройде 1,5р!
п.с.
Хоч є великі шанси, стати простим перекупом, а не лендлордом - продавши свою квіточку
Правда, ЛЕНДЛОРД - краще звучить!
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Додано: Пон 05 кві, 2021 11:51
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:01
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:11
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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