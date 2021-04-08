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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:37
Успіх 1. документация, налоги и бух.учёт 2. вывоз мусора 3. контроль за уборкой общих помещений и соблюдением порядка 4. контроль тех.состояния дома, придомовой территории и коммуникаций 5. организовывает общие собрания для обсуждения вопросов которые выходят за рамки его обязанностей. 6. закупает и хранит технический инвентарь. 7. представляет осбб в органах власти, в судах, нанимает адвокатов, экспертов. 8. собирает деньги на то что не входит в сумму взноса (например на видеонаблюдение). 9. оплачивает счета за общую э/э и воду (у нас автоматический полив газонов). может что то ещё вспомню допишу.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:55
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Це людина, якій цілодобово і без вихідних виносять мозок всі проживаючі, який займається всіма дрібницями по дому, домовляється з усіма підрядниками й обслуговуючими організаціями, часом представляє осбб у судах, і це абсолютно невдячна праця. А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші
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