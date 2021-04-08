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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:37

Успіх 1. документация, налоги и бух.учёт 2. вывоз мусора 3. контроль за уборкой общих помещений и соблюдением порядка 4. контроль тех.состояния дома, придомовой территории и коммуникаций 5. организовывает общие собрания для обсуждения вопросов которые выходят за рамки его обязанностей. 6. закупает и хранит технический инвентарь. 7. представляет осбб в органах власти, в судах, нанимает адвокатов, экспертов. 8. собирает деньги на то что не входит в сумму взноса (например на видеонаблюдение). 9. оплачивает счета за общую э/э и воду (у нас автоматический полив газонов). может что то ещё вспомню допишу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:55

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:vitaliian
Ну от без підколок :)
Що реально робить Голова ОСББ, крім як "сидить на телефоні"?


Це людина, якій цілодобово і без вихідних виносять мозок всі проживаючі, який займається всіма дрібницями по дому, домовляється з усіма підрядниками й обслуговуючими організаціями, часом представляє осбб у судах, і це абсолютно невдячна праця. А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:14

  vitaliian написав:Успіх 1. документация, налоги и бух.учёт 2. вывоз мусора 3. контроль за уборкой общих помещений и соблюдением порядка 4. контроль тех.состояния дома, придомовой территории и коммуникаций 5. организовывает общие собрания для обсуждения вопросов которые выходят за рамки его обязанностей. 6. закупает и хранит технический инвентарь. 7. представляет осбб в органах власти, в судах, нанимает адвокатов, экспертов. 8. собирает деньги на то что не входит в сумму взноса (например на видеонаблюдение). 9. оплачивает счета за общую э/э и воду (у нас автоматический полив газонов). может что то ещё вспомню допишу.

Більшу половину оцього - робить наш бухгалтер!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:19

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Faceless написав:А ви ще про якісь нещасні 8 тисяч гривень, ніби то неабиякі гроші

Я писав, що 8,5тис для ПЕНСІОНЕРІВ - нормальні гроші!
І акцент ставив, чому саме пенсіонерів, яких майже, ніде не беруть на роботу - це не цікавить?

От моїх два знайомих(один пенсіонер) періодично продзвонюють/шукають роботу - то завжди повторюють, що всюди хочуть до 45р., а декуди й до 40!
Тому і залишається лише охороняти стоянку за 3-4тис/міс.(доба/3), або щось розвозити(і то хочуть молодших)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Більшу половину оцього - робить наш бухгалтер!
бухгалтер в теории может совмещать роль управителя.
  Faceless написав:абсолютно невдячна праця.
потому что сначала его привлекают в разные спорные вопросы а потом все шишки сыпятся на него, вплоть до угроз, особенно если он подаёт в суд на должников или запрещает кому-то бухать/парковаться на детской площадке, выращивать клубнику на общем газоне, вываливать строймусор всем под ноги. В доме должен кто то следить за порядком, типа локальный полицейский. Работа собачья потому что полномочий не много, при этом все хотят идеального порядка.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:04

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:типа локальный полицейский

Я вже якось озвучував в нас на зборах, що в ідеалі був би добрим Головою пенсіонер-військовий! :)
Умовний дядько 50-55р. з військовим вишколенням!(любить дисципліну)
Тут би він собі душу відвів :) і покомандував і порядок би тримав.
І, додаткових 8,5тис. йому б падало за УЛЮБЛЕНУ справу/роботу!

Ехххххх, шкода що немає такого :)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Умовний дядько 50-55р. з військовим вишколенням!
сомневаюсь, здесь скорее нужна дипломатичность а не танковая прямолинейность. Никто из жильцов не будет ходить по свистку маршем, и ругаться управитель ни с кем не должен, наоборот он должен сглаживать конфликты между жильцами. Иной человек поставит не так машину (велосипед, коляску) и буйные жильцы уже готовы с вилами на него идти. Управитель подойдёт и вежливо попросит, потому что должность обязывает быть вежливым (ему в первую очередь не нужны конфликты), а нервно-недовольных соседей только скорая сможет успокоить. Управитель очень полезная в доме фигура, особенно если у него техническое образование и есть базовое знание жилищного законодательства. Многие не заморачиваются, снимают с себя лишний головняк что потом бьёт по всем жильцам разрухой или моральным ущербом.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:40

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Успіх написав:

От ніхто не дивиться/слухає - а потім задаєте 100500 запитань - а як?-а де?-а чому? - і т.п.
А тут вже настільки РОЗЖОВАНО, що далі нікуди!
Ще раз кажу - можна відео на пришвидшені подивитись!(але воно і так не довге - 17хв)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:50

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Умовний дядько 50-55р. з військовим вишколенням!(любить дисципліну)
Тут би він собі душу відвів

Ефект з точністю до навпаки - його будуть всі слати нах, і сприймати як тупого солдафона (причому скоріш за все справедливо).
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