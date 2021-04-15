|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:59
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик тут паркет дарят совминовский (хороший) не хочешь? можно 5тыс на ламинате сэкономить
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:03
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:59
|