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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:59

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 20:21

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

долярчик тут паркет дарят совминовский (хороший) не хочешь? можно 5тыс на ламинате сэкономить https://www.olx.ua/d/obyavlenie/parket- ... derIndex=0
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:40

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:03

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Вкратце тему данной ветки можно выразить одной картинкой
Зображення
как известному персонажу залетали вареники в рот )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:59

  Успіх написав:

Какая глупость: невижимость и ликвидность, похоже тот тип не понимает, что ВСЯ недвижимость малоликвидна, хотя конечно есть совсем неликвид, но то такое
Sidus
 
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  #<1 ... 68697071
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