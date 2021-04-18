Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 кві, 2021 19:59
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Додано: Сер 14 кві, 2021 20:21
долярчик тут паркет дарят совминовский (хороший) не хочешь? можно 5тыс на ламинате сэкономить
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/parket- ... derIndex=0
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:03
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:57
Вкратце тему данной ветки можно выразить одной картинкой
как известному персонажу залетали вареники в рот )
Sidus
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:59
Успіх написав:
Какая глупость: невижимость и ликвидность, похоже тот тип не понимает, что ВСЯ недвижимость малоликвидна, хотя конечно есть совсем неликвид, но то такое
Sidus
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:40
Sidus написав:
Вкратце тему данной ветки можно выразить одной картинкой
как известному персонажу залетали вареники в рот )
Так
Залишилось тільки знайти формулу, яка зможе отак вареники до рота закидати!
Тому я тут і закликаю всіх - ДУМАЙТЕ, щоб ми разом додумались до тієї формули!
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Додано: Пон 19 кві, 2021 07:51
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Додано: Пон 19 кві, 2021 08:07
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