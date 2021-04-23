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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик тут паркет дарят совминовский (хороший) не хочешь? можно 5тыс на ламинате сэкономить
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:59
Додано: П'ят 16 кві, 2021 23:40
Додано: Пон 19 кві, 2021 22:22
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 20 кві, 2021 08:31
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 20 кві, 2021 19:49
Питання доволі дискусійне!
Є така течія прихильників ОБД (обовязковий базовий дохід). Вони нпр стверджують якщо зняти з людей турботи про їжу, одяг і житло більшість з них готова буде йти на ризики в плані створення власного бізнесу чи вкладень в іновацій. Більше того в деяких країнах проводяться експеременти над групами щоб вивчити цю тему.
Ну і в цілому, лінь це теж один з двигунів прогресу. Коли люди ліняться вони думають щоб то зробити щоб того не робити і таким чином ми маємо багато винаходів.
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:38
За крок до НЕРЕАЛЬНО КРУТОГО перевороту думок!©
Якщо дослухаєте/додивитись це до половини, то вас і за вуха не відтягнеш, поки цей ролик не завершиться!
Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК
п.с.
Тепер, після прослуховування цієї аудіокниги, я ще додам до своєї фрази - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! - додам ще по слову:
Тож тепер -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!©
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