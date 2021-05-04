Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Залишилось тільки знайти формулу, яка зможе отак вареники до рота закидати!
если не будет проблем а еда сама полезет в рот то и смысла жить не будет. Не ищите шару ищите эффективное применение самому себе.
Питання доволі дискусійне! Є така течія прихильників ОБД (обовязковий базовий дохід). Вони нпр стверджують якщо зняти з людей турботи про їжу, одяг і житло більшість з них готова буде йти на ризики в плані створення власного бізнесу чи вкладень в іновацій. Більше того в деяких країнах проводяться експеременти над групами щоб вивчити цю тему.
Ну і в цілому, лінь це теж один з двигунів прогресу. Коли люди ліняться вони думають щоб то зробити щоб того не робити і таким чином ми маємо багато винаходів.