Успіх написав:
А тепер - ми тут спілкуємось про інвестиції - тому я все/всі варіанти розглядаю, як інвестицію
поскольку вкусы арендатора непредсказуемы нужно собирать объекты у которых как можно больше плюсов, супермаркеты, рынки, вокзал, транспорт, школа, зона отдыха, парковка, отсутствие пробок, промзон и тд. А для коммерции наоборот круто когда большой человейник, проходняк и отсутствие конкурентов. Хотя последнее уже мало кого пугает, возле меня 4 супермаркета а мелких магазинов вообще не сосчитать, в каждом дома по 2-3-5. В сумме где то 70 на мой район наберётся. Особенно смешно смотреть на кофейни, они просто везде! А вот пиццерий всего 2 и новые не открываются.