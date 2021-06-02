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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 тра, 2021 15:11
Успіх написав:
А тепер - ми тут спілкуємось про інвестиції - тому я все/всі варіанти розглядаю, як інвестицію
поскольку вкусы арендатора непредсказуемы нужно собирать объекты у которых как можно больше плюсов, супермаркеты, рынки, вокзал, транспорт, школа, зона отдыха, парковка, отсутствие пробок, промзон и тд. А для коммерции наоборот круто когда большой человейник, проходняк и отсутствие конкурентов. Хотя последнее уже мало кого пугает, возле меня 4 супермаркета а мелких магазинов вообще не сосчитать, в каждом дома по 2-3-5. В сумме где то 70 на мой район наберётся. Особенно смешно смотреть на кофейни, они просто везде! А вот пиццерий всего 2 и новые не открываются.
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vitaliian
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Додано: Сер 02 чер, 2021 11:27
когда уже долярчик из тюрьмы выйдет?
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vitaliian
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:00
[quotеe="5237373:vitaliian"]когда уже долярчик из тюрьмы выйдет?[/quote]
,,Шо, опять?!''©
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Bolt
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Додано: Чет 03 чер, 2021 08:45
пишите как там ваш смарт прибавил еще один этаж?
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vitaliian
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Додано: Чет 03 чер, 2021 10:19
vitaliian написав:
пишите как там ваш смарт прибавил еще один этаж?
Все - пучком!
Навіть, якщо в когось є сумніви))
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