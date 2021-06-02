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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 15:11

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:А тепер - ми тут спілкуємось про інвестиції - тому я все/всі варіанти розглядаю, як інвестицію
поскольку вкусы арендатора непредсказуемы нужно собирать объекты у которых как можно больше плюсов, супермаркеты, рынки, вокзал, транспорт, школа, зона отдыха, парковка, отсутствие пробок, промзон и тд. А для коммерции наоборот круто когда большой человейник, проходняк и отсутствие конкурентов. Хотя последнее уже мало кого пугает, возле меня 4 супермаркета а мелких магазинов вообще не сосчитать, в каждом дома по 2-3-5. В сумме где то 70 на мой район наберётся. Особенно смешно смотреть на кофейни, они просто везде! А вот пиццерий всего 2 и новые не открываются.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 11:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

когда уже долярчик из тюрьмы выйдет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:00

[quotеe="5237373:vitaliian"]когда уже долярчик из тюрьмы выйдет?[/quote]
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 07:23

  vitaliian написав:когда уже долярчик из тюрьмы выйдет?

Він вже не вийде - його заблокували, як "клон" :mrgreen:
А могли, навпаки, дати йому медаль за розкрутку форуму :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 08:45

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

пишите как там ваш смарт прибавил еще один этаж?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:19

  vitaliian написав:пишите как там ваш смарт прибавил еще один этаж?

Все - пучком! :)
Навіть, якщо в когось є сумніви))
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