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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 10:37

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:"Чекайте, може колись буде!"
обычно есть фирмы близкие к власти, участок не будет бесплатным (в Ирпене 10куе сотка) но можно нарезать 1-2 сотки или даже 0,125 сотки, здесь уже много комбинаций. Вот я ищу отдельностоящий гараж, просто вдоль дороги (не во дворах). раньше такие строили наглостроем потом узаканивали. Дальше пристроить 2й этаж и сдать под коммерцию, в зависимости от локации, на 1м этаже склад, на 2м магазин или мастерская. Бизнесу нужны помещения, не все готовы платить 15$/m2 за аренду фасада да и не всем тот фасад нужен. Почему гараж? нет платы осбб как за тот дешевый цоколь. Вдобавок могу там держать свою машину. могу сдавать только 2й этаж а первым пользоваться сам. На отопление поставить твердотопливный котёл (в цоколе не разрешат там вытяжки нет). Функциональнее чем цоколь. Разве без санузла.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:09

  vitaliian написав:
  Успіх написав:"Чекайте, може колись буде!"
обычно есть фирмы близкие к власти, участок не будет бесплатным (в Ирпене 10куе сотка) но можно нарезать 1-2 сотки или даже 0,125 сотки, здесь уже много комбинаций. Вот я ищу отдельностоящий гараж, просто вдоль дороги (не во дворах). раньше такие строили наглостроем потом узаканивали. Дальше пристроить 2й этаж и сдать под коммерцию, в зависимости от локации, на 1м этаже склад, на 2м магазин или мастерская. Бизнесу нужны помещения, не все готовы платить 15$/m2 за аренду фасада да и не всем тот фасад нужен. Почему гараж? нет платы осбб как за тот дешевый цоколь. Вдобавок могу там держать свою машину. могу сдавать только 2й этаж а первым пользоваться сам. На отопление поставить твердотопливный котёл (в цоколе не разрешат там вытяжки нет). Функциональнее чем цоколь. Разве без санузла.

Ну, як варіант.
Але бачите - важко знайти таке по розумній ціні :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 12:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Але бачите - важко знайти таке по розумній цін
первый же кризис и всё появится потому что нароту понадобятся деньги. правда арендаторов тогда станет сильно меньше, сильно упадут сегменты с высокой стоимостью а копеечным некуда падать Всё взаимосвязано, что приносит доход то не продают (или хотят денег как за дворец в версале)
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

вот вам ещё бизнес идея, открываете пекарню, набираете бесплатных работников (из видео по ссылке) и кормите туристов круасанами https://youtu.be/3glIJ9T4v9o?t=254
очень перспективно. Рабсила будет только дорожать.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 11:29

vitaliian
Так гілка про те, щоб просто кайфувати, а кеш-флоу текло рікою :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 12:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

шел 2024 год в долярчика смарт заехал 1й арендатор - дрессировщик обезьян, которого жена выгнала из дома

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:37

vitaliian
Може візьмете пару паркінгів у моєму будинку, де будується мій смарт? :)
В розтермінування дають!
Зателефонуйте і взнаєте ціну))
https://ibb.co/nBb3hWK
Паркінги кажуть легше здавати "на удальонці" :D
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 11:46

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Паркінги кажуть легше здавати "на удальонці
я думал, недавно был вариант в хорошем жк за 9куе (в других уже по 20). Почему отказался, доходность не более 12% арендатор должен платить 2000 аренды +600 коммунальные. Что выглядит дороговато. А если арендатора нет 600 грн коммунальные буду платить я.

доходность 12% меня не интересует, добавь расходы на переоформление и тд. если купить фасадный участок, поставить там маф и сдавать его, доходность может составить 20-30% при том что на участке вы хозяин, никаких коммунальных (кроме счётчика), а в паркинге вам осбб диктует что можно а что нельзя. На участке хотите ставите ларёк, хотите кафе, автомойку, строите офис, стоматологию, мебель, дрова, шиномонтаж, швыдкогроши, тур.фирму, филиал банка, мелкое производство и т.д.

Всего этого не получиться сделать ни в цоколе, ни в паркинге. Кое что можно на фасадных первых этажах. Что в целом сильно связывает руки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:07

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:почему не купил, 12% меня не интересуют, если купить фасадный участок, поставить там маф и сдавать его, доходность может составить 20-30% при том что на участке вы хозяин, никаких коммунальных (кроме счётчика), а в паркинге вам осбб диктует что можно а что нельзя.

Кажете маф?
А я чомусь очкую зв'язуватись з мафами.
От, мені недавно попався на олх маф(наче ще працюючий/продукти) - щось 18м2, чи щось приблизно. Ціна 20 чи 25Кдол.
Оренда в таких мафах йде +/- 15К(залежно від місця)
Але!
Але що і які там документи?
А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"?
Або, комунікаційні мережі йдуть під тим мафом і теж щось колись будуть замінювати?

Коротше, мені таке лячно брати і жити весь час в страху, що можуть у будь-який час це все зруйнувати!
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