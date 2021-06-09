Додано: Вів 08 чер, 2021 10:37

Успіх написав: "Чекайте, може колись буде!" "Чекайте, може колись буде!"

обычно есть фирмы близкие к власти, участок не будет бесплатным (в Ирпене 10куе сотка) но можно нарезать 1-2 сотки или даже 0,125 сотки, здесь уже много комбинаций. Вот я ищу отдельностоящий гараж, просто вдоль дороги (не во дворах). раньше такие строили наглостроем потом узаканивали. Дальше пристроить 2й этаж и сдать под коммерцию, в зависимости от локации, на 1м этаже склад, на 2м магазин или мастерская. Бизнесу нужны помещения, не все готовы платить 15$/m2 за аренду фасада да и не всем тот фасад нужен. Почему гараж? нет платы осбб как за тот дешевый цоколь. Вдобавок могу там держать свою машину. могу сдавать только 2й этаж а первым пользоваться сам. На отопление поставить твердотопливный котёл (в цоколе не разрешат там вытяжки нет). Функциональнее чем цоколь. Разве без санузла.