Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
обычно есть фирмы близкие к власти, участок не будет бесплатным (в Ирпене 10куе сотка) но можно нарезать 1-2 сотки или даже 0,125 сотки, здесь уже много комбинаций. Вот я ищу отдельностоящий гараж, просто вдоль дороги (не во дворах). раньше такие строили наглостроем потом узаканивали. Дальше пристроить 2й этаж и сдать под коммерцию, в зависимости от локации, на 1м этаже склад, на 2м магазин или мастерская. Бизнесу нужны помещения, не все готовы платить 15$/m2 за аренду фасада да и не всем тот фасад нужен. Почему гараж? нет платы осбб как за тот дешевый цоколь. Вдобавок могу там держать свою машину. могу сдавать только 2й этаж а первым пользоваться сам. На отопление поставить твердотопливный котёл (в цоколе не разрешат там вытяжки нет). Функциональнее чем цоколь. Разве без санузла.
обычно есть фирмы близкие к власти, участок не будет бесплатным (в Ирпене 10куе сотка) но можно нарезать 1-2 сотки или даже 0,125 сотки, здесь уже много комбинаций. Вот я ищу отдельностоящий гараж, просто вдоль дороги (не во дворах). раньше такие строили наглостроем потом узаканивали. Дальше пристроить 2й этаж и сдать под коммерцию, в зависимости от локации, на 1м этаже склад, на 2м магазин или мастерская. Бизнесу нужны помещения, не все готовы платить 15$/m2 за аренду фасада да и не всем тот фасад нужен. Почему гараж? нет платы осбб как за тот дешевый цоколь. Вдобавок могу там держать свою машину. могу сдавать только 2й этаж а первым пользоваться сам. На отопление поставить твердотопливный котёл (в цоколе не разрешат там вытяжки нет). Функциональнее чем цоколь. Разве без санузла.
Ну, як варіант. Але бачите - важко знайти таке по розумній ціні
Успіх написав:Але бачите - важко знайти таке по розумній цін
первый же кризис и всё появится потому что нароту понадобятся деньги. правда арендаторов тогда станет сильно меньше, сильно упадут сегменты с высокой стоимостью а копеечным некуда падать Всё взаимосвязано, что приносит доход то не продают (или хотят денег как за дворец в версале)
вот вам ещё бизнес идея, открываете пекарню, набираете бесплатных работников (из видео по ссылке) и кормите туристов круасанами https://youtu.be/3glIJ9T4v9o?t=254 очень перспективно. Рабсила будет только дорожать.
Успіх написав:Паркінги кажуть легше здавати "на удальонці
я думал, недавно был вариант в хорошем жк за 9куе (в других уже по 20). Почему отказался, доходность не более 12% арендатор должен платить 2000 аренды +600 коммунальные. Что выглядит дороговато. А если арендатора нет 600 грн коммунальные буду платить я.
доходность 12% меня не интересует, добавь расходы на переоформление и тд. если купить фасадный участок, поставить там маф и сдавать его, доходность может составить 20-30% при том что на участке вы хозяин, никаких коммунальных (кроме счётчика), а в паркинге вам осбб диктует что можно а что нельзя. На участке хотите ставите ларёк, хотите кафе, автомойку, строите офис, стоматологию, мебель, дрова, шиномонтаж, швыдкогроши, тур.фирму, филиал банка, мелкое производство и т.д.
Всего этого не получиться сделать ни в цоколе, ни в паркинге. Кое что можно на фасадных первых этажах. Что в целом сильно связывает руки.
vitaliian написав:почему не купил, 12% меня не интересуют, если купить фасадный участок, поставить там маф и сдавать его, доходность может составить 20-30% при том что на участке вы хозяин, никаких коммунальных (кроме счётчика), а в паркинге вам осбб диктует что можно а что нельзя.
Кажете маф? А я чомусь очкую зв'язуватись з мафами. От, мені недавно попався на олх маф(наче ще працюючий/продукти) - щось 18м2, чи щось приблизно. Ціна 20 чи 25Кдол. Оренда в таких мафах йде +/- 15К(залежно від місця) Але! Але що і які там документи? А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"? Або, комунікаційні мережі йдуть під тим мафом і теж щось колись будуть замінювати?
Коротше, мені таке лячно брати і жити весь час в страху, що можуть у будь-який час це все зруйнувати!