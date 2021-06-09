RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"?
на вашем участке снесут маф, вы серьёзно!? их сносят там где аренда заканчивается а продлевать дорого - надо дать на лапу, а не дадите место другому долярчику уйдёт вместе с вашими покупателями.. Говорю же на своём участке вы - хозяин.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 78c519d80c
я бы такую в ирпене не задумываясь купил если на ней можно 2-3 этажа построить. Та даже один этаж под стоматологию, нотариуса или что там в этом районе людям нужно.

но кроме центра есть еще много мест (окраины, пригороды) где живут люди и где не хватает инфраструктуры. Не надо себя ограничивать)

во львове я всегда останавливаюсь в отеле княжий град, он совсем на окраине но мне не жалко заплатить за такси, там красивое здание и персонал относится к своей работе с душой. Кушать я люблю в кафе на Шуваре, покупки делать на рынке пивденный. Это фигня что все хотят жить и делать покупки в центре. Не нужно на такое вестись.
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 7427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1385 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Serg-ik і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.