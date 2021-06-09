Додано: Чет 10 чер, 2021 12:32

Успіх написав: А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"? А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"?

научастке снесут маф, вы серьёзно!? их сносят там где аренда заканчивается а продлевать дорого - надо дать на лапу, а не дадите место другому долярчику уйдёт вместе с вашими покупателями.. Говорю же на своём участке вы - хозяин.я бы такую в ирпене не задумываясь купил если на ней можно 2-3 этажа построить. Та даже один этаж под стоматологию, нотариуса или что там в этом районе людям нужно.но кроме центра есть еще много мест (окраины, пригороды) где живут люди и где не хватает инфраструктуры. Не надо себя ограничивать)во львове я всегда останавливаюсь в отеле княжий град, он совсем на окраине но мне не жалко заплатить за такси, там красивое здание и персонал относится к своей работе с душой. Кушать я люблю в кафе на Шуваре, покупки делать на рынке пивденный. Это фигня что все хотят жить и делать покупки в центре. Не нужно на такое вестись.