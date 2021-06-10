Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Успіх написав:А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"?
на вашем участке снесут маф, вы серьёзно!? их сносят там где аренда заканчивается а продлевать дорого - надо дать на лапу, а не дадите место другому долярчику уйдёт вместе с вашими покупателями.. Говорю же на своём участке вы - хозяин.
но кроме центра есть еще много мест (окраины, пригороды) где живут люди и где не хватает инфраструктуры. Не надо себя ограничивать)
во львове я всегда останавливаюсь в отеле княжий град, он совсем на окраине но мне не жалко заплатить за такси, там красивое здание и персонал относится к своей работе с душой. Кушать я люблю в кафе на Шуваре, покупки делать на рынке пивденный. Это фигня что все хотят жить и делать покупки в центре. Не нужно на такое вестись.
vitaliian написав:на вашем участке снесут маф, вы серьёзно!? .... Говорю же на своём участке вы - хозяин.
А чому б і ні, якщо під ним йдуть труби, які потрібно замінити? (Чи має проходити велодоріжка, чи ще щось) То що, місто не попросить "нах з пляжу"?
Або, ще більше "утрірую' і напишу - ви купили маф, здали його, а через пів року під ним прорвало трубу! Думаєте, хтось "делікатно/акуратно" буде робити підкоп? Та нах знесуть і доказуйте потім у суді, що ви не верблюд і маєте якісь там документи на оренду(швидше за все) ділянку землі МІСТА!
Успіх написав:ви купили маф, здали його, а через пів року під ним прорвало трубу!
МАФ - мала архітектурна форма,без фундаментів.... Тобто по суті це вагончик який легко можна підняти і переставити(пересунути екскаватором) Друге питання,якщо ви зробили по своєму і пересунути не вдасться бо розвалиться.. ПС Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі є пунктик що Ви зобовязуєтесь за свій кошт дати доступ до ремонту...
budivelnik написав:Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі
А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф? Думаю, що таке в Україні - запросто! Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях! Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!"