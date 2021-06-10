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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 12:32

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:А як знесуть, бо будуть робити якийсь "благоустрій міста"?
на вашем участке снесут маф, вы серьёзно!? их сносят там где аренда заканчивается а продлевать дорого - надо дать на лапу, а не дадите место другому долярчику уйдёт вместе с вашими покупателями.. Говорю же на своём участке вы - хозяин.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 78c519d80c
я бы такую в ирпене не задумываясь купил если на ней можно 2-3 этажа построить. Та даже один этаж под стоматологию, нотариуса или что там в этом районе людям нужно.

но кроме центра есть еще много мест (окраины, пригороды) где живут люди и где не хватает инфраструктуры. Не надо себя ограничивать)

во львове я всегда останавливаюсь в отеле княжий град, он совсем на окраине но мне не жалко заплатить за такси, там красивое здание и персонал относится к своей работе с душой. Кушать я люблю в кафе на Шуваре, покупки делать на рынке пивденный. Это фигня что все хотят жить и делать покупки в центре. Не нужно на такое вестись.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:03

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:на вашем участке снесут маф, вы серьёзно!?
....
Говорю же на своём участке вы - хозяин.

А чому б і ні, якщо під ним йдуть труби, які потрібно замінити? (Чи має проходити велодоріжка, чи ще щось)
То що, місто не попросить "нах з пляжу"?

Або, ще більше "утрірую' і напишу - ви купили маф, здали його, а через пів року під ним прорвало трубу!
Думаєте, хтось "делікатно/акуратно" буде робити підкоп?
Та нах знесуть і доказуйте потім у суді, що ви не верблюд і маєте якісь там документи на оренду(швидше за все) ділянку землі МІСТА!
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:52

  Успіх написав:ви купили маф, здали його, а через пів року під ним прорвало трубу!
МАФ - мала архітектурна форма,без фундаментів....
Тобто по суті це вагончик який легко можна підняти і переставити(пересунути екскаватором)
Друге питання,якщо ви зробили по своєму і пересунути не вдасться бо розвалиться..
ПС
Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі є пунктик що Ви зобовязуєтесь за свій кошт дати доступ до ремонту...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 21:36

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі

А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф? :)
Думаю, що таке в Україні - запросто!
Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях!
Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!"
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