Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:11

Успіх написав: budivelnik написав: Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі

А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф?

Думаю, що таке в Україні - запросто!

Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях!

Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!" А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф?Думаю, що таке в Україні - запросто!Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях!Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!"

вы интересный (или странный?) человек. Самый высокий риск это купить имущественные права. По сути воздух, потому что вы купили права на имущество которое пока не создано (котлован)НИ ОДИН водитель крана или бульдозера НЕ СОГЛАСИТСЯ без вашего разрешения (или решения суда) передвинуть вашу собственность на вашем участке. Это уголовное дело которое если попадет в суд он 200% проиграет. Есть миллионы примеров когда не могут протянуть коммуникации потому что хозяин какого то участка не даёт согласия. С такими вообще предпочитают не связываться.про коммуникации на участке читайтето что мафы ставят депутаты вообще смешно, это для них спичечные коробки. Мафы ставит кто угодно. Есть процедура согласования с местными властями, но если участок ваш и маф не мешает окружающим людям 99% что вам отказать не смогут.На арендованной земле я бы маф не ставил, есть риски что поднимут ставку или отдадут ваше место другому желающему.Так что вероятность что ваш маф выселят с вашего участка примерно такая же как то что вас выселят из вашей любимой квартиры.