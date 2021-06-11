Додано: Суб 12 чер, 2021 09:10

Успіх написав: Самому викликати поліцію і заявити, що в моєму помешканні знаходиться/проникла чужа людина! Може це грабіжник, може це бомж взломав мою квартиру і заселився. Тож, прошу його забрати нах до вияснення, якого х віт робить в МОЇЙ квартирі. Самому викликати поліцію і заявити, що в моєму помешканні знаходиться/проникла чужа людина! Може це грабіжник, може це бомж взломав мою квартиру і заселився. Тож, прошу його забрати нах до вияснення, якого х віт робить в МОЇЙ квартирі.

Успіх написав: ак, якщо орендар категорично не вступається і посилає господаря на юхх, сказати йому - ок, і прийти цього ж, чи наступного дня з міцними колєгами і "попросити" його піти!

Думаєте, він якихось свідків знайде, щоб доказати щось в поліції? - якщо події будуть відбуватись у квартирі і ніхто з чужих не буде бачити, що йому умовно)) заламували руку, чи пальці ак, якщо орендар категорично не вступається і посилає господаря на юхх, сказати йому - ок, і прийти цього ж, чи наступного дня з міцними колєгами і "попросити" його піти!Думаєте, він якихось свідків знайде, щоб доказати щось в поліції? - якщо події будуть відбуватись у квартирі і ніхто з чужих не буде бачити, що йому умовно)) заламували руку, чи пальці

если человек пребывает в вашем помещении незаконно его попросят покинуть помещение, но за ноги его выносить не будут, можете менять замок или делать еще чтото С ПОМЕЩЕНИЕМ. Разве что если докажете что он вор, например в его сумке найдут ваш ноутбук или холодильник (на которые у вас есть чеки о покупке) тогда может быть его задержат (но это не точно). В общем сдавать жильё это курорт, а не бизнес. Сплошной кайф.я такие варианты не обсуждаю они вне закона, у арендатора может быть пушка или нож, нормальные "колєгі" на такое не пойдут, прирежут "за спасибо", а арендатора оправдают по самообороне. Советую вам тоже в такое дер-мо не ввязываться.В моём осбб выселяли арендатора, точнее его вещи, он там уже не жил но и вещи не забирал. Под них где-то арендовали помещение (склад), с полицией и понятыми их туда перевезли а склад опечатали. Что было дальше и был ли суд я не в курсе, свечку не держал.