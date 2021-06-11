Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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budivelnik написав:Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі
А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф? Думаю, що таке в Україні - запросто! Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях! Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!"
budivelnik написав:Якщо МАФ стоїть на комунікаціях,то навіть в угодці про оренду землі
А в договорі, взагалі, буде десь пунктик, що маф стоїть таки на певних комунікаціях, чи можуть від мене це приховати, а я вже буду бачити лише по факту, коли бульдозер буде "відсувати" мій маф? Думаю, що таке в Україні - запросто! Так, як мафи ставлять, як правило "наближені люди"(депутати і т.п.) - і їм дозвіл на зведення мафу, можуть дати запросто на якихось комунікаціях! Тож, думаю, що ризики таки дуже високі мати пізніше неприємний "сюрпрайззз!"
НИ ОДИН водитель крана или бульдозера НЕ СОГЛАСИТСЯ без вашего разрешения (или решения суда) передвинуть вашу собственность на вашем участке. Это уголовное дело которое если попадет в суд он (а не чиновник) 100% проиграет. Я знаю ситуацию когда насильно не дали вынести вещи арендатора из арендованной квартиры, он вызвал полицию они сказали им пофиг квартира в аренде или нет, чужие вещи не трогать. А тут маф переместить. Это скандал от винников до брюховичей будет.
Есть миллионы примеров когда не могут протянуть дорогу или коммуникации потому что сосед не даёт согласия. Реально ничё нельзя сделать, а вы бульдозер говорите.
То что мафы ставят депутаты вообще анекдот, это для них спичечные коробки. Мафы ставит кто угодно. Есть процедура согласования с местными властями, но если участок ваш и маф не мешает жить окружающим людям 99% что вам не откажут.
Так что вероятность что ваш маф выселят с вашего участка примерно такая же как то что вас выселят из вашей любимой квартиры или на вас упадёт метеорит. Разве что сожгут если вы сильно кому то помешаете.
vitaliian написав:про коммуникации на участке читайте законы Стаття 99. Види права земельного сервітуту
Так я тому й питаю/фантазую)) бо ще ті закони не читав/не знаю)) лиш кажу те, що чув))
vitaliian написав:То что мафы ставят депутаты вообще анекдот, это для них спичечные коробки. Мафы ставит кто угодно. Есть процедура согласования с местными властями, но если участок ваш и маф не мешает жить окружающим людям 99% что вам не откажут
Так у тому то й питання - що якраз депутатам і датуть ділянку там, де вони захочуть/домовляться, а от купіть Ви ділянку там, де Вам просто "приглянулось місце"
vitaliian написав:Я знаю ситуацию когда насильно не дали вынести вещи арендатора из арендованной квартиры, он вызвал полицию они сказали им пофиг квартира в аренде или нет, чужие вещи не трогать
Ніколи не розумів такі розповіді... 1. Самому викликати поліцію і заявити, що в моєму помешканні знаходиться/проникла чужа людина! Може це грабіжник, може це бомж взломав мою квартиру і заселився. Тож, прошу його забрати нах до вияснення, якого х віт робить в МОЇЙ квартирі. 2. Так, якщо орендар категорично не вступається і посилає господаря на юхх, сказати йому - ок, і прийти цього ж, чи наступного дня з міцними колєгами і "попросити" його піти! Думаєте, він якихось свідків знайде, щоб доказати щось в поліції? - якщо події будуть відбуватись у квартирі і ніхто з чужих не буде бачити, що йому умовно)) заламували руку, чи пальці Навпаки, можна сказати, що він напав на мене в МОЇЙ квартирі і вимагав гроші))
Успіх написав:Самому викликати поліцію і заявити, що в моєму помешканні знаходиться/проникла чужа людина! Може це грабіжник, може це бомж взломав мою квартиру і заселився. Тож, прошу його забрати нах до вияснення, якого х віт робить в МОЇЙ квартирі.
если человек пребывает в вашем помещении незаконно его попросят покинуть помещение, но за ноги его выносить не будут, можете менять замок или делать еще чтото С ПОМЕЩЕНИЕМ. Разве что если докажете что он вор, например в его сумке найдут ваш ноутбук или холодильник (на которые у вас есть чеки о покупке) тогда может быть его задержат (но это не точно). В общем сдавать жильё это курорт, а не бизнес. Сплошной кайф.
Успіх написав:ак, якщо орендар категорично не вступається і посилає господаря на юхх, сказати йому - ок, і прийти цього ж, чи наступного дня з міцними колєгами і "попросити" його піти! Думаєте, він якихось свідків знайде, щоб доказати щось в поліції? - якщо події будуть відбуватись у квартирі і ніхто з чужих не буде бачити, що йому умовно)) заламували руку, чи пальці
я такие варианты не обсуждаю они вне закона, у арендатора может быть пушка или нож, нормальные "колєгі" на такое не пойдут, прирежут "за спасибо", а арендатора оправдают по самообороне. Советую вам тоже в такое дер-мо не ввязываться.
В моём осбб выселяли арендатора, точнее его вещи, он там уже не жил но и вещи не забирал. Под них где-то арендовали помещение (склад), с полицией и понятыми их туда перевезли а склад опечатали. Что было дальше и был ли суд я не в курсе, свечку не держал.