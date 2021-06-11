Додано: Суб 12 чер, 2021 08:54

vitaliian написав: про коммуникации на участке читайте законы Стаття 99. Види права земельного сервітуту про коммуникации на участке читайте законы Стаття 99. Види права земельного сервітуту

vitaliian написав: То что мафы ставят депутаты вообще анекдот, это для них спичечные коробки. Мафы ставит кто угодно. Есть процедура согласования с местными властями, но если участок ваш и маф не мешает жить окружающим людям 99% что вам не откажут То что мафы ставят депутаты вообще анекдот, это для них спичечные коробки. Мафы ставит кто угодно. Есть процедура согласования с местными властями, но если участок ваш и маф не мешает жить окружающим людям 99% что вам не откажут

vitaliian написав: Я знаю ситуацию когда насильно не дали вынести вещи арендатора из арендованной квартиры, он вызвал полицию они сказали им пофиг квартира в аренде или нет, чужие вещи не трогать Я знаю ситуацию когда насильно не дали вынести вещи арендатора из арендованной квартиры, он вызвал полицию они сказали им пофиг квартира в аренде или нет, чужие вещи не трогать

Так я тому й питаю/фантазую)) бо ще ті закони не читав/не знаю)) лиш кажу те, що чув))Так у тому то й питання - що якраз депутатам і датуть ділянку там, де вони захочуть/домовляться, а от купіть Ви ділянку там, де Вам просто "приглянулось місце"Ніколи не розумів такі розповіді...1. Самому викликати поліцію і заявити, що в моєму помешканні знаходиться/проникла чужа людина! Може це грабіжник, може це бомж взломав мою квартиру і заселився. Тож, прошу його забрати нах до вияснення, якого х віт робить в МОЇЙ квартирі.2. Так, якщо орендар категорично не вступається і посилає господаря на юхх, сказати йому - ок, і прийти цього ж, чи наступного дня з міцними колєгами і "попросити" його піти!Думаєте, він якихось свідків знайде, щоб доказати щось в поліції? - якщо події будуть відбуватись у квартирі і ніхто з чужих не буде бачити, що йому умовно)) заламували руку, чи пальціНавпаки, можна сказати, що він напав на мене в МОЇЙ квартирі і вимагав гроші))