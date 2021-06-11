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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:51
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Отут і Гордон "живе на кредитах" - хоч каже, що зараз нормально мати 8-9% дохідність з оренди, але сам бере кредит(один з останніх) під 17%!!!
А мені тут доказують, що не вигідно брати під теперішніх 10%(ефективна ставка 11,5-12%) - бо "ай-яй-яй", ще зі своєї кишені треба доплатити 3-4%!
Але, ніхто НЕ ДУМАЄ, що якщо взяти в нормальній локації, то ваша нерухомість, за 3р. може зробити +30+50+100%!!!
А всі бояться доплатити за таку інвестицію 3-4% своїх!
НЕ думають!
НЕ діють!
І тому не багатіють!!!(а тільки стогнуть і ниють)
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:08
Буває.... - тому я кажу, що всюди треба підходити з РОЗУМОМ!
Як приклад - чому колись я в В2В не вклав всю свою скирду, а лише нещасних 10тис. ГРИВЕНЬ?!
Ото - то!
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:13
Ну так треба мати чуйку, коли входити і коли виходити - а це можуть не тільки лиш всі©
От зараз, на моменті входити - трохи якось лячно, але дешеві кредити "затьмарюють розум"!
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