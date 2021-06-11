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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!


Отут і Гордон "живе на кредитах" - хоч каже, що зараз нормально мати 8-9% дохідність з оренди, але сам бере кредит(один з останніх) під 17%!!!

А мені тут доказують, що не вигідно брати під теперішніх 10%(ефективна ставка 11,5-12%) - бо "ай-яй-яй", ще зі своєї кишені треба доплатити 3-4%!
Але, ніхто НЕ ДУМАЄ, що якщо взяти в нормальній локації, то ваша нерухомість, за 3р. може зробити +30+50+100%!!!
А всі бояться доплатити за таку інвестицію 3-4% своїх! :mrgreen:
НЕ думають!
НЕ діють!
І тому не багатіють!!!(а тільки стогнуть і ниють) :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:08

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Якщо б я зробив би таке зі своєю квартирою, де зараз живу, то б отримав х2.
цена всегда развивается по синусоиде, кроме х2 бывает 1/2

Буває.... - тому я кажу, що всюди треба підходити з РОЗУМОМ!

Як приклад - чому колись я в В2В не вклав всю свою скирду, а лише нещасних 10тис. ГРИВЕНЬ?! :D
Ото - то!
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:13

  vitaliian написав:а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.

Ну так треба мати чуйку, коли входити і коли виходити :D - а це можуть не тільки лиш всі© :D
От зараз, на моменті входити - трохи якось лячно, але дешеві кредити "затьмарюють розум"! :mrgreen:
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