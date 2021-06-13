Додано: Нед 13 чер, 2021 10:25

чья под ним земля, что он продаёт? в этом ответы на все ваши вопросыесли земля городская вас с нее могут попросить. А его железка без земли и 50тыс грн не стоит, на свалке такие по 1куе продаютсясо своего участка надо начинать, а мафы бывают разные, в т.ч. интересные по дизайнутакой и сдавать не стыдно.у нас в сёлах новые дома по 10куе распродают, представляете себе какая низкая себестоимость строительства из газобетона?при себестоимости м2 коробки 250уе и цене на котловане 300уе кол-во строек будет только расти аж до тех пор пока не закончатся участки (либо в ноль не упадёт спрос). Вангую из-за дешевого строительства за 2-3 года кол-во предложений на рынке аренды УДВОИТСЯ.НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ - причина строительного бума, а не высокий спрос.