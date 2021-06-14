а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:08
Буває.... - тому я кажу, що всюди треба підходити з РОЗУМОМ!
Як приклад - чому колись я в В2В не вклав всю свою скирду, а лише нещасних 10тис. ГРИВЕНЬ?!
Ото - то!
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:13
Ну так треба мати чуйку, коли входити і коли виходити - а це можуть не тільки лиш всі©
От зараз, на моменті входити - трохи якось лячно, але дешеві кредити "затьмарюють розум"!
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:25
Успіх чья под ним земля, что он продаёт? в этом ответы на все ваши вопросы
если земля городская вас с нее могут попросить. А его железка без земли и 50тыс грн не стоит, на свалке такие по 1куе продаются
со своего участка надо начинать, а мафы бывают разные, в т.ч. интересные по дизайну
такой и сдавать не стыдно.
у нас в сёлах новые дома по 10куе распродают, представляете себе какая низкая себестоимость строительства из газобетона?
при себестоимости м2 коробки 250уе и цене на котловане 300уе кол-во строек будет только расти аж до тех пор пока не закончатся участки (либо в ноль не упадёт спрос). Вангую из-за дешевого строительства за 2-3 года кол-во предложений на рынке аренды УДВОИТСЯ.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ - причина строительного бума, а не высокий спрос.
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:28
Цей відосик вже рік назад тут постили.Син сусіда у Вроцлаві за щось подібне 2200 зл платить .
Додано: Пон 14 чер, 2021 20:11
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
очень круто, но что там делать? выращивать мандарины и на базар возить. Я сегодня полдня убил взвешивал все за и против. У меня в итоге только 2 плюса - цена и большая жилплощадь, дальше сплошные минусы начиная от поездки в магазин и в поликлинику на машине. И как его отопить это счастье? Если семья 5-10 детей то в кавалерку их не засунешь, лучше конечно пригород чем общага. И семейный водитель чтоб возил жену с детьми в школу и спа салоны.
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