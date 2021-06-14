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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:08

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Якщо б я зробив би таке зі своєю квартирою, де зараз живу, то б отримав х2.
цена всегда развивается по синусоиде, кроме х2 бывает 1/2

Буває.... - тому я кажу, що всюди треба підходити з РОЗУМОМ!

Як приклад - чому колись я в В2В не вклав всю свою скирду, а лише нещасних 10тис. ГРИВЕНЬ?! :D
Ото - то!
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 11:13

  vitaliian написав:а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.

Ну так треба мати чуйку, коли входити і коли виходити :D - а це можуть не тільки лиш всі© :D
От зараз, на моменті входити - трохи якось лячно, але дешеві кредити "затьмарюють розум"! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:21

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

От про цей маф я казав
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 10:25

Успіх чья под ним земля, что он продаёт? в этом ответы на все ваши вопросы
если земля городская вас с нее могут попросить. А его железка без земли и 50тыс грн не стоит, на свалке такие по 1куе продаются

со своего участка надо начинать, а мафы бывают разные, в т.ч. интересные по дизайну
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/banya-z ... LEtaa.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/vagonch ... LCNyA.html
такой и сдавать не стыдно.

у нас в сёлах новые дома по 10куе распродают, представляете себе какая низкая себестоимость строительства из газобетона? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/otlichn ... on=ip%7Ccf

при себестоимости м2 коробки 250уе и цене на котловане 300уе кол-во строек будет только расти аж до тех пор пока не закончатся участки (либо в ноль не упадёт спрос). Вангую из-за дешевого строительства за 2-3 года кол-во предложений на рынке аренды УДВОИТСЯ.

НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ - причина строительного бума, а не высокий спрос.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:28

Цей відосик вже рік назад тут постили.Син сусіда у Вроцлаві за щось подібне 2200 зл платить .
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Унуноктий написав:родственники попросили дать обьявление о продаже в Великой вильшанке, 40 км от киева.... там реально по 500 долларов сотка можно взять.
а домик 2015 года 3х этажный в 30км от Киева за 23куе видели?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaet ... 6;promoted
построились а ездить дорого оказалось.

А, якщо б таке саме було б в межах Києва, хоч на самісінькій його межі - то зразу спереду цього цінника "23" можна ставити цифру 1, або можливо і цифру 2?

А от в нас - трохи дорожче, але за 7км від міста!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dacha- ... I3S3H.html
очень круто, но что там делать? выращивать мандарины и на базар возить. Я сегодня полдня убил взвешивал все за и против. У меня в итоге только 2 плюса - цена и большая жилплощадь, дальше сплошные минусы начиная от поездки в магазин и в поликлинику на машине. И как его отопить это счастье? Если семья 5-10 детей то в кавалерку их не засунешь, лучше конечно пригород чем общага. И семейный водитель чтоб возил жену с детьми в школу и спа салоны.

хотя если б такой домик был в 7км от Киева я б 100% купил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:40

  vitaliian написав:
5244. Я сегодня полдня убил взвешивал все за и против. У меня в итоге только 2 плюса - цена и большая жилплощадь, дальше сплошные минусы начиная от поездки в магазин и в поликлинику на машине. И как его отопить это счастье? Если семья 5-10 детей то в кавалерку их не засунешь, лучше конечно пригород чем общага. И семейный водитель чтоб возил жену с детьми в школу и спа салоны.

хотя если б такой домик был в 7км от Киева я б 100% купил.

Бачу - частенько наші думки пересікаються/співпадають :wink:

Якщо б таке "для себе" - то нормуль(якщо робота на віддалені, чи Ви - "бодрий" пенсіонер) - а якщо таке розглядати, як інвестицію - то воно щось "не пляше"...

[quote="5243466:Успіх написав:Ехххххх, і все таки мене "мучить" той дачний/заміський будинок 🏠, який ми з жінкою ~ 4р. тому дивились.
Там, на тій вулиці - трохи раніше, купив будинок мій колєга. Півторачка + підземний гараж і підвал. Добротні стіни з цегли. Правда, мансардний поверх трохи підмуровував і повністю робив дах.
Він тоді щось зторгував з 20К до 12Кдол. - там просто, дуже продати хотіли.

От ми часто з ним бачимось і він мені розказує, як він там робить невеличкими темпами( вже щось 2р.) ремонт))
І все згадуємо за той будинок, що я дивився і недавно тут про нього я теж писав/згадував))
Його так і не купили останні охочі за 22Кдол.
А той будинок:
- має на першому поверсі гараж + ванну-кімнату можна зробити. (стіни з бетонних блоків)
- другий поверх - 2 кімнати(стіни з цегли)
- третій поверх - високий мансардний(стіни з газоблоку)
Дах, на той час, виглядав новеньким з металочерепиці!
6 соток!

Колєга туди засікав кілометраж ~ 12км від ТЦ Сихів, тобто - 6-7км від межі міста!

І от "мучить" той будинок мене))
- якщо б для себе (а був би я пенсіонером), то питань нема - береться та й все!
А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.
Дивився, що на такій віддалі від міста (хоч це дуже близько) - можуть здаватись будиночки/півторачки за 3-5-6Кгрн/міс з НЕ новим ремонтом.
А це - пІчаЛька((

Бо, щоб довести до пуття той будинок, то треба ще десь вкинути 30Кдол, або й більше (бо і каналізацію, і скважину треба ще робити) - та й нах тих ТРИ поверха для здачі в оренду?

Або, можна розділити і здавати по поверхах, але чи будуть на таке бажаючі? А як будуть, то яка ціна на таке? 2-3тис грн?

Можна, зробити з нього "лялю", але чи продасться він тоді за +/-80Кдол?
Сумніваюсь.

І от розумію, що ціна - ХАЛЯВНА, так як там така ділянка 6 соток коштує 10Кдол.(4р. тому коштувала 6-7Кдол.)
А тут - ТРИ муровані поверхи з новим дахом/балками! 6 соток і близько міста!!!
Наче, бомба!!!
Але...

І от будь тут мудрим ©
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 07:57

  Успіх написав: а якщо таке розглядати, як інвестицію - то воно щось "не пляше"...

А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.

да я читал это на львовской ветке. С половиной мыслей не согласен. Вот представьте арендатора семью с 3 детьми, собакой и бабушкой на содержании, с достатком выше среднего. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом.

В Киеве была такая тема на лето (с мая по сентябрь) арендаторы съезжали из квартир на арендованные дачи. Всё это рабочие схемы (посмотрите на Польшу). Не всем комфортно в тесном центре.

Но здесь ещё наши реалии, 1. чем его отапливать? пока дешевле всего газ который есть не везде. Или искать адекватного поставщика на пилеты. 2. дорога, в дождь и грязь нбез асфальта на легковушке не выехать. 3. общ.транспорт, не у всех в семье есть машина. 4. критическая инфраструктура как минимум аптека и сельский магазин, чтобы не ездить с утра за пивом в супермаркет. 5. соседи, хочется чтоб не алкаши. 6. интернет, не везде он в сёлах есть.

Что касается инвестиций... оставите вы ваши смарты детям а сами куда денетесь на пенсию? И когда решать этот вопрос в 40 когда есть доход и здоровье или в 55, когда дети выросли а того здоровья и дохода уже нет?

Или допустим вам за 60 и вам уже нужна помощь по хозяйству, в селе можно нанять женщину, предоставив ей комнату. 30-50м2 "лишними" никогда не будут.

Или банально досматривать родителей вы куда заберёте. Городская квартира даже в топовой локации не решает всех жизненных ситуаций. Так что загородный дом полезен а значит его можно сдать в аренду.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом

Так щось не дуже чути, щоб цей бізнес (здача в оренду заміських будинків) процвітав. Всі хочуть інфраструктури - тому такі швидше орендують 4х-кімнатну панельку, десь на окраїні міста, але в місті - ніж попруться за межі цивілізації!
  vitaliian написав:Но здесь ещё наши реалии, 1. чем его отапливать?
Так, або брикетами, або збирати дрова(там ліс в 200м) - але, це поки здоровий/бадьорий і капає напівпасивний дохід зі смартів на Левандівці :)
  vitaliian написав:дорога, в дождь и грязь нбез асфальта на легковушке не выехать.

Там(де я розглядав з жінкою) - дорога нормальна до траси 1км.
  vitaliian написав:3. общ.транспорт, не у всех в семье есть машина
Там по трасі багато маршруток їздить - 15хв і Ви в місті! Але, таки краще мати своє авто))
  vitaliian написав:4. критическая инфраструктура как минимум аптека и сельский магазин, чтобы не ездить с утра за пивом в супермаркет.

Там, найближча аптека і супермаркет у сусідньому селі - 5км.
  vitaliian написав:5. соседи, хочется чтоб не алкаши.

Тут, як повезе)) -можна поселитись біля нормальних, але вони можуть виїхати/продавши будинок алкашам))
  vitaliian написав:6. интернет, не везде он в сёлах есть

Погоджуюсь. Але, мабуть супутникова "тарілка" все вирішує?
  vitaliian написав:Городская квартира даже в топовой локации не решает всех жизненных ситуаций.

Так само, як і заміський будинок.
Навіть, враження таке, що заміський будинок менше вирішує життєвих ситуацій...

Підсумок))
Коротше, якщо для себе - то треба бути здоровим/не хворіти)) і щоб капав напівпасивний прибуток.
Бо, якось, все таки комфортніше себе почуваєш, коли навколо є інфраструктура, а не "відрізаний від цивілізації"))

А от під інвестицію - щось воно все якесь розпливчасте)) - думки "гуляють")))
- сумніви що-до попиту в оренду, чи на продаж.
А залишитись з двома-трьома поверхами нікому непотрібного пасиву - якось не комільфо))
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