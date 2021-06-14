Додано: Вів 15 чер, 2021 07:57

Успіх написав: а якщо таке розглядати, як інвестицію - то воно щось "не пляше"...



А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.

а якщо таке розглядати, як інвестицію - то воно щось "не пляше"...А от під перепродаж, чи під оренду - тут вже не так все просто.

да я читал это на львовской ветке. С половиной мыслей не согласен. Вот представьте арендатора семью с 3 детьми, собакой и бабушкой на содержании, с достатком выше среднего. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом.В Киеве была такая тема на лето (с мая по сентябрь) арендаторы съезжали из квартир на арендованные дачи. Всё это рабочие схемы (посмотрите на Польшу). Не всем комфортно в тесном центре.Но здесь ещё наши реалии, 1. чем его отапливать? пока дешевле всего газ который есть не везде. Или искать адекватного поставщика на пилеты. 2. дорога, в дождь и грязь нбез асфальта на легковушке не выехать. 3. общ.транспорт, не у всех в семье есть машина. 4. критическая инфраструктура как минимум аптека и сельский магазин, чтобы не ездить с утра за пивом в супермаркет. 5. соседи, хочется чтоб не алкаши. 6. интернет, не везде он в сёлах есть.Что касается инвестиций... оставите вы ваши смарты детям а сами куда денетесь на пенсию? И когда решать этот вопрос в 40 когда есть доход и здоровье или в 55, когда дети выросли а того здоровья и дохода уже нет?Или допустим вам за 60 и вам уже нужна помощь по хозяйству, в селе можно нанять женщину, предоставив ей комнату. 30-50м2 "лишними" никогда не будут.Или банально досматривать родителей вы куда заберёте. Городская квартира даже в топовой локации не решает всех жизненных ситуаций. Так что загородный дом полезен а значит его можно сдать в аренду.