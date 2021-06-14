а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
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Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
а через 10 лет 300% )) у вас есть такие примеры? берите ценники 2011го и сравнивайте.
я в 2010 переехал в Киев снял квартиру за 5500, сейчас такие сдаются по 7500. капец выгодный бизнес. Хорошо хоть не дешевле 2011г.
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:08
Буває.... - тому я кажу, що всюди треба підходити з РОЗУМОМ!
Як приклад - чому колись я в В2В не вклав всю свою скирду, а лише нещасних 10тис. ГРИВЕНЬ?!
Ото - то!
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:13
Ну так треба мати чуйку, коли входити і коли виходити - а це можуть не тільки лиш всі©
От зараз, на моменті входити - трохи якось лячно, але дешеві кредити "затьмарюють розум"!
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:25
Успіх чья под ним земля, что он продаёт? в этом ответы на все ваши вопросы
если земля городская вас с нее могут попросить. А его железка без земли и 50тыс грн не стоит, на свалке такие по 1куе продаются
со своего участка надо начинать, а мафы бывают разные, в т.ч. интересные по дизайну
такой и сдавать не стыдно.
у нас в сёлах новые дома по 10куе распродают, представляете себе какая низкая себестоимость строительства из газобетона?
при себестоимости м2 коробки 250уе и цене на котловане 300уе кол-во строек будет только расти аж до тех пор пока не закончатся участки (либо в ноль не упадёт спрос). Вангую из-за дешевого строительства за 2-3 года кол-во предложений на рынке аренды УДВОИТСЯ.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ - причина строительного бума, а не высокий спрос.
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:28
Цей відосик вже рік назад тут постили.Син сусіда у Вроцлаві за щось подібне 2200 зл платить .
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:23
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
очень круто, но что там делать? выращивать мандарины и на базар возить. Я сегодня полдня убил взвешивал все за и против. У меня в итоге только 2 плюса - цена и большая жилплощадь, дальше сплошные минусы начиная от поездки в магазин и в поликлинику на машине. И как его отопить это счастье? Если семья 5-10 детей то в кавалерку их не засунешь, лучше конечно пригород чем общага. И семейный водитель чтоб возил жену с детьми в школу и спа салоны.
хотя если б такой домик был в 7км от Киева я б 100% купил.
Додано: Вів 15 чер, 2021 07:40
Додано: Вів 15 чер, 2021 07:57
да я читал это на львовской ветке. С половиной мыслей не согласен. Вот представьте арендатора семью с 3 детьми, собакой и бабушкой на содержании, с достатком выше среднего. Куда им идти, в трёшке явно тесно, тем более совкотрешка это 60-70м2 по 10м2 на человека и ОДИН санузел. Вариант только загородный дом.
В Киеве была такая тема на лето (с мая по сентябрь) арендаторы съезжали из квартир на арендованные дачи. Всё это рабочие схемы (посмотрите на Польшу). Не всем комфортно в тесном центре.
Но здесь ещё наши реалии, 1. чем его отапливать? пока дешевле всего газ который есть не везде. Или искать адекватного поставщика на пилеты. 2. дорога, в дождь и грязь нбез асфальта на легковушке не выехать. 3. общ.транспорт, не у всех в семье есть машина. 4. критическая инфраструктура как минимум аптека и сельский магазин, чтобы не ездить с утра за пивом в супермаркет. 5. соседи, хочется чтоб не алкаши. 6. интернет, не везде он в сёлах есть.
Что касается инвестиций... оставите вы ваши смарты детям а сами куда денетесь на пенсию? И когда решать этот вопрос в 40 когда есть доход и здоровье или в 55, когда дети выросли а того здоровья и дохода уже нет?
Или допустим вам за 60 и вам уже нужна помощь по хозяйству, в селе можно нанять женщину, предоставив ей комнату. 30-50м2 "лишними" никогда не будут.
Или банально досматривать родителей вы куда заберёте. Городская квартира даже в топовой локации не решает всех жизненных ситуаций. Так что загородный дом полезен а значит его можно сдать в аренду.
Додано: Вів 15 чер, 2021 08:38
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Так щось не дуже чути, щоб цей бізнес (здача в оренду заміських будинків) процвітав. Всі хочуть інфраструктури - тому такі швидше орендують 4х-кімнатну панельку, десь на окраїні міста, але в місті - ніж попруться за межі цивілізації!
Так, або брикетами, або збирати дрова(там ліс в 200м) - але, це поки здоровий/бадьорий і капає напівпасивний дохід зі смартів на Левандівці
Там(де я розглядав з жінкою) - дорога нормальна до траси 1км.
Там по трасі багато маршруток їздить - 15хв і Ви в місті! Але, таки краще мати своє авто))
Там, найближча аптека і супермаркет у сусідньому селі - 5км.
Тут, як повезе)) -можна поселитись біля нормальних, але вони можуть виїхати/продавши будинок алкашам))
Погоджуюсь. Але, мабуть супутникова "тарілка" все вирішує?
Так само, як і заміський будинок.
Навіть, враження таке, що заміський будинок менше вирішує життєвих ситуацій...
Підсумок))
Коротше, якщо для себе - то треба бути здоровим/не хворіти)) і щоб капав напівпасивний прибуток.
Бо, якось, все таки комфортніше себе почуваєш, коли навколо є інфраструктура, а не "відрізаний від цивілізації"))
А от під інвестицію - щось воно все якесь розпливчасте)) - думки "гуляють")))
- сумніви що-до попиту в оренду, чи на продаж.
А залишитись з двома-трьома поверхами нікому непотрібного пасиву - якось не комільфо))
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