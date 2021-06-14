Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав: А от під інвестицію - щось воно все якесь розпливчасте)) - думки "гуляють"))) - сумніви що-до попиту в оренду, чи на продаж. А залишитись з двома-трьома поверхами нікому непотрібного пасиву - якось не комільфо))
я на днях смотрел участок, 500 уе сотка. Прям перед участком - асфальт, в 200м электричка, в селе есть газопровод, новая школа и детсад, аптека, амбулатория, новая почта. До Киева не помню 30 или 35 км. Супермаркет далековато 5км но маленьких магазинов много. Я к чему, пока ещё есть места где "всё есть" при этом цены на дома/участки пока ещё смешные.
vitaliian написав:пока ещё есть места где "всё есть" при этом цены на дома/участки пока ещё смешные.
Я от думаю, щоб вони(ціни) так і не залишились смішними на такі віддалені об'єкти)) З одного боку - наче все класно/все наче логічно/все наче поруч +пташки-ліс.... а от реальність - може дати сильний удар після такої інвестиції! Хоча, може все і буде добре)) Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його Всі - лише "добре/дешево" купили)))
Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав
Успіх написав:Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його Всі - лише "добре/дешево" купили)))
Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав
каждой эпохе свои ценности, обожрутся инфраструктуры, отсутствия мест для прогулок, парковок, очередями к лифту, пробками, забитым под крышу общественным транспортом и побегут искать свой домик с лужайкой а хороших вариантов с асфальтом, остановкой от, аптекой, школой бац и нету. Потому что спроса на такое не было потому и не строили. Наш народ олень ещё тот, что сосед покупает то и я куплю, а потом подумаю оно вообще пригодно для жизни?
В том что сейчас строится вообще не представляю как можно жить. Переночевал, позавтракал и уноси с района ноги, потому что вокруг в любую сторону заборы чс, трасса, ж/д, промзона и каменные джунгли. https://cutt.ly/UnH3qRI обратите внимание на каком этаже парковка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 чер, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його Всі - лише "добре/дешево" купили)))
Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав
каждой эпохе свои ценности, обожрутся инфраструктуры, отсутствия мест для прогулок, парковок, очередями к лифту, пробками, забитым под крышу общественным транспортом и побегут искать свой домик с лужайкой. В том что сейчас строится вообще не представляю как можно жить. https://cutt.ly/UnH3qRI обратите внимание на каком этаже парковка. Переночевал, позавтракал и убегай с района подальше, потому что вокруг в любую сторону либо забор, либо трасса, либо каменные джунгли.
Так переважно і розраховано на "роботяг", які весь час працюють і не мають часу озирнутись по сторонах))
п.с. Але чого, там собі у вихідний, взяв дружину і дітей, та й пішов у той ближній лісок смажити шашлик
Успіх написав:п.с. Але чого, там собі у вихідний, взяв дружину і дітей, та й пішов у той ближній лісок смажити шашлик
я люблю гулять по ухоженным паркам и аллеям. Возле меня тоже лес, но я там редко бываю, за 11 лет раз 5-6 не больше. Лес это когда большая компания, что б никому не мешать и то есть шанс попасть на полупьяную задиристую компанию . В парках хоть не бухают.