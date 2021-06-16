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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 08:50

  Успіх написав:
А от під інвестицію - щось воно все якесь розпливчасте)) - думки "гуляють")))
- сумніви що-до попиту в оренду, чи на продаж.
А залишитись з двома-трьома поверхами нікому непотрібного пасиву - якось не комільфо))

я на днях смотрел участок, 500 уе сотка. Прям перед участком - асфальт, в 200м электричка, в селе есть газопровод, новая школа и детсад, аптека, амбулатория, новая почта. До Киева не помню 30 или 35 км. Супермаркет далековато 5км но маленьких магазинов много. Я к чему, пока ещё есть места где "всё есть" при этом цены на дома/участки пока ещё смешные.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:03

Щось тут таки "не пляше" ;)

  vitaliian написав:пока ещё есть места где "всё есть" при этом цены на дома/участки пока ещё смешные.

Я от думаю, щоб вони(ціни) так і не залишились смішними на такі віддалені об'єкти))
З одного боку - наче все класно/все наче логічно/все наче поруч +пташки-ліс.... а от реальність - може дати сильний удар після такої інвестиції!
Хоча, може все і буде добре))
Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його ;)
Всі - лише "добре/дешево" купили)))

Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:12

  Успіх написав:Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його ;)
Всі - лише "добре/дешево" купили)))

Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав :roll:

каждой эпохе свои ценности, обожрутся инфраструктуры, отсутствия мест для прогулок, парковок, очередями к лифту, пробками, забитым под крышу общественным транспортом и побегут искать свой домик с лужайкой а хороших вариантов с асфальтом, остановкой от, аптекой, школой бац и нету. Потому что спроса на такое не было потому и не строили. Наш народ олень ещё тот, что сосед покупает то и я куплю, а потом подумаю оно вообще пригодно для жизни?

В том что сейчас строится вообще не представляю как можно жить. Переночевал, позавтракал и уноси с района ноги, потому что вокруг в любую сторону заборы чс, трасса, ж/д, промзона и каменные джунгли. https://cutt.ly/UnH3qRI обратите внимание на каком этаже парковка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 15 чер, 2021 09:33, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:31

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Але, щось не дуже чути, щоб якийсь знайомий хвалився, що дорого продав свій заміський будинок, чи здав його ;)
Всі - лише "добре/дешево" купили)))

Навіть, тут ніхто не похвалився такою вдалою інвестицією, яку пізніше дорого продав, чи здав :roll:

каждой эпохе свои ценности, обожрутся инфраструктуры, отсутствия мест для прогулок, парковок, очередями к лифту, пробками, забитым под крышу общественным транспортом и побегут искать свой домик с лужайкой. В том что сейчас строится вообще не представляю как можно жить. https://cutt.ly/UnH3qRI
обратите внимание на каком этаже парковка. Переночевал, позавтракал и убегай с района подальше, потому что вокруг в любую сторону либо забор, либо трасса, либо каменные джунгли.

Так переважно і розраховано на "роботяг", які весь час працюють і не мають часу озирнутись по сторонах))

п.с.
Але чого, там собі у вихідний, взяв дружину і дітей, та й пішов у той ближній лісок смажити шашлик :D
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:36

  Успіх написав:п.с.
Але чого, там собі у вихідний, взяв дружину і дітей, та й пішов у той ближній лісок смажити шашлик :D

я люблю гулять по ухоженным паркам и аллеям. Возле меня тоже лес, но я там редко бываю, за 11 лет раз 5-6 не больше. Лес это когда большая компания, что б никому не мешать и то есть шанс попасть на полупьяную задиристую компанию . В парках хоть не бухают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:41

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:Я к чему, пока ещё есть места

Такий гараж шукаєте? 2пов.
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-s ... 3.amp.html
А цей?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... LQGaM.html
А цей цоколь по такій ціні, наче нормуль?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/primsc ... LuHHJ.html
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 23:08

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

какой то мусор сплошной.

нет гаражи уже не смотрю, интересуюсь участками, чтобы на 1м этаже коммерцию сдавать а на 2м жить. Этот вариант покрывает сразу несколько рисков. Район должен быть движковый и не нищий. локация наподобии вот этой http://www.sotka.net.ua/land/nomer-obya ... slavutich/

на 2х сотках строиться нельзя (надо минимум 5) и трансформатор с Газораспределительной станцией под домом нафиг не нужны, а так место интересное под маф бы пошло, но сдавать отдельно маф - риски выше.

крч надо покупать участок нанимать работников
https://youtu.be/E90OLRGYXiQ?t=496 и строиться)
vitaliian
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