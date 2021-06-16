Отут багато цікавих речей сказано ...
Одна з яких, що комерцію краще брати в спальниках у великих ЖК на 2-3тис. квартир.
То може мені, замість смарта, все ж таки було взяти комерцію, а я боявся шаленої конкуренції?
- хоча, насправді, я більший акцент ставив на термін здачі і ковід.
- бо поки добудують, поки бізнес отямиться, то вже й 3р. пройде - а така заморозка коштів трохи не комільфо.
- хоча, я в смарті теж заморозив кошти на більш, ніж 1,5р. - ну, але це все одно менше 3р.)))
Я от думаю, може то наступного року взяти іпотеку (під залог своєї квартири, де живу) і купити ще там комерцію, водночас - зроблю в смарті ремонт і здам.
І комерцію - здам.
То може оренда за смарт і комерцію мені буде перекривати повністю платіж по іпотеці?
Треба буде все гарно прорахувати.
Бо, якщо справді(а раптом? ) прогнози зРадіо по трошки будуть справджуватись, то в мене буде реальний шанс використати кредитне плече! 💰💰💰💰