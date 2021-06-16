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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Отут багато цікавих речей сказано ...
Одна з яких, що комерцію краще брати в спальниках у великих ЖК на 2-3тис. квартир.
То може мені, замість смарта, все ж таки було взяти комерцію, а я боявся шаленої конкуренції? :)
- хоча, насправді, я більший акцент ставив на термін здачі і ковід.
- бо поки добудують, поки бізнес отямиться, то вже й 3р. пройде - а така заморозка коштів трохи не комільфо.
- хоча, я в смарті теж заморозив кошти на більш, ніж 1,5р. - ну, але це все одно менше 3р.)))

Я от думаю, може то наступного року взяти іпотеку (під залог своєї квартири, де живу) і купити ще там комерцію, водночас - зроблю в смарті ремонт і здам.
І комерцію - здам.
То може оренда за смарт і комерцію мені буде перекривати повністю платіж по іпотеці?
Треба буде все гарно прорахувати.
Бо, якщо справді(а раптом? ) прогнози зРадіо по трошки будуть справджуватись, то в мене буде реальний шанс використати кредитне плече! 💰💰💰💰
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Одна з яких, що комерцію краще брати в спальниках у великих ЖК на 2-3тис. квартир.
на 2-3 тыс квартир будет минимум 60 коммерческих помещений (у нас под коммерцию 2 этажа отводят). Вы можете придумать 60 бизнесов под них?
я вам помогу)
минимаркет (до 6 шт - кондитерская, мясо, овощ, пиво, пекарня, питьевая вода, молокопродукты), парикмахерские 3 шт (с головой), кофейни 3 шт, кафе 2 шт, пиццерия 2 шт, суши 1 шт, еда для животных 1 шт, детский сад 1 шт, ремонт одежды 1шт, нотариус 1шт, анализы 3 шт, шторы - обои 2 шт, хоз маг 2 шт. новая почта 1шт. игрушки-велосипеды-канцтовары - 3 шт. аптека - 3 шт.

Под что остальные сдавать? дурость и жадность инвесторов наплодила коммерции в количествах ненужных никому. ЖК на 3тыс квартир это же не бутиковая галерея глобуса или метрограда, нафуя там столько коммерции?!

Я думаю коммерцию можно сдавать в котеджных городках, её там отдельно галереями строить не будут (сильно дорого - она никогда себя не окупит). Как минимум шиномонтаж, кафе и пиво на разлив. За этим делом в супермаркет не ездят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:00

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:нафуя там столько коммерции?!

Ну, тоді візьму ще 1 смарт в іпотеку))
То вже ДВІ оренди мають мені покрити повністю платіж по іпотеці ;)

А що, наче не погано - зробити зразу в двох смартах ремонт і, можливо зі здачі в оренд двох, ще й залишатись буде пару тисяч гривень на пиво 🍻
А фішка в тім, що в результаті в мене буде ДВА смарти і ще якийсь мінімальний кеш-флоу!

Знову таки - треба буде все гарно порахувати і обдумати!
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:04

Успіх :D
vitaliian
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  #<1 ... 77787980
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