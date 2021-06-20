Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов. Там своя атмосфера и порядки. Лучше в 1км от села, чтоб магазин/медпункт был доступен но в то же время не мозолить кому то глаза.
Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...
ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.