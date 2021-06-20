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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:45

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:А останній варіант?
этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов. Там своя атмосфера и порядки. Лучше в 1км от села, чтоб магазин/медпункт был доступен но в то же время не мозолить кому то глаза.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:54

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...

ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.

у нас интересные места по 3куе сотка идут https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shikarn ... 1;promoted
vitaliian
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Подякували: 2009 раз.
 
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  #<1 ... 78798081
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