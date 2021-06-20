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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:45

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:А останній варіант?
этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов. Там своя атмосфера и порядки. Лучше в 1км от села, чтоб магазин/медпункт был доступен но в то же время не мозолить кому то глаза.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:54

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...

ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.

у нас интересные места по 3куе сотка идут https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shikarn ... 1;promoted
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:19

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов

Так ото-то, що і мені це в голові зразу закрутилося((
(Хотілось би десь на краю села/в хащах))
  vitaliian написав:а велосипеды кто будет львовянам продавать? или вы про пенсию. Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут

Свій бізнес (не продаж велосипедів :) ) - я б не кидав.
Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))

А жінка - зараз не погодилась би на село і не знаю, чи на пенсії погодиться))
А от дачку свою мати(де якісь кущики смородини/порічок/малини і т.п. посадити) - жінка хоче!
То я б так(за 4-10К) вбив би двох зайців))
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...

ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.

у нас интересные места по 3куе сотка идут https://www.olx.ua/d/obyavlenie/shikarn ... 1;promoted

Класно, але трошки дорогувато :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 21 чер, 2021 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:22

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))
за неделю вашего отсутствия рыбу выловят и все что вокруг есть разворуют. Я поэтому и не решаюсь хотя до 10куе бывают вкусные варианты, с прямой маршруткой на киев и тд. Рабочий вариант заехать на 3-6 месяцев с вещами и с ними же выехать.
  Успіх написав:Класно, але трошки дорогувато
я вам потому и показал как растут цены на такие топовые локации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 чер, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:26

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))
за неделю вашего отсутствия рыбу выловят и все что вокруг разворуют. Я поэтому и не решаюсь, рабочий вариант заехать на 3-6 месяцев с вещами и с ними же выехать.

Так ото-ж, що я хочу таку дачу з непримітним будинком/вагончиком, щоб просто заночувати/від дощу сховатись.
І взагалі, щоб це було неприміне, - типу якийсь невеличкий зарошший чагарниками ставочок.
Щоб там нічого було красти))
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:Так ото-ж, що я хочу таку дачу з непримітним будинком/вагончиком, щоб просто заночувати/від дощу сховатись.
І взагалі, щоб це було неприміне, - типу якийсь невеличкий зарошший чагарниками ставочок.
подземный бункер?

можно попроще
или вообще бюджетно
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