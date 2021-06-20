Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов. Там своя атмосфера и порядки. Лучше в 1км от села, чтоб магазин/медпункт был доступен но в то же время не мозолить кому то глаза.
Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...
ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.
vitaliian написав:этот вариант мне понравился, из минусов я так понимаю это улица а вокруг соседи, начнете бизнес делать - будут ставить палки в колеса, в селе не любят понаехов - бизнесменов
Так ото-то, що і мені це в голові зразу закрутилося(( (Хотілось би десь на краю села/в хащах))
vitaliian написав:а велосипеды кто будет львовянам продавать? или вы про пенсию. Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут
Свій бізнес (не продаж велосипедів ) - я б не кидав. Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))
А жінка - зараз не погодилась би на село і не знаю, чи на пенсії погодиться)) А от дачку свою мати(де якісь кущики смородини/порічок/малини і т.п. посадити) - жінка хоче! То я б так(за 4-10К) вбив би двох зайців))
Успіх написав:Щось би таке дешеве 4-10Кдол - я б просто взяв би собі, як дачу для себе. Вирощував би коропа/амура))
а велосипеды кто будет львовянам продавать? Жена уже согласна на переезд в село? Или в село со своим самоваром не едут...
ставите сруб (кстати интересуйтесь этой технологией, очень много плюсов, меняете локацию - забираете сруб с собой, не нужна ни внутренняя ни внешняя отделка) и живете там 6-9 месяцев а свою квартиру сдаёте. Я жил все детство в срубе, самые лучшие воспоминания. И на моих глазах другой сруб рядом строили.
Успіх написав:Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))
за неделю вашего отсутствия рыбу выловят и все что вокруг есть разворуют. Я поэтому и не решаюсь хотя до 10куе бывают вкусные варианты, с прямой маршруткой на киев и тд. Рабочий вариант заехать на 3-6 месяцев с вещами и с ними же выехать.
Успіх написав:Класно, але трошки дорогувато
я вам потому и показал как растут цены на такие топовые локации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 21 чер, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Це б була моя дача, де б раз на тиждень заскакував туди)) - погодувати рибу))
за неделю вашего отсутствия рыбу выловят и все что вокруг разворуют. Я поэтому и не решаюсь, рабочий вариант заехать на 3-6 месяцев с вещами и с ними же выехать.
Так ото-ж, що я хочу таку дачу з непримітним будинком/вагончиком, щоб просто заночувати/від дощу сховатись. І взагалі, щоб це було неприміне, - типу якийсь невеличкий зарошший чагарниками ставочок. Щоб там нічого було красти))
Успіх написав:Так ото-ж, що я хочу таку дачу з непримітним будинком/вагончиком, щоб просто заночувати/від дощу сховатись. І взагалі, щоб це було неприміне, - типу якийсь невеличкий зарошший чагарниками ставочок.