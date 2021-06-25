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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22

Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
Анна Максимова
 
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