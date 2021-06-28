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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22
Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
Додано: Вів 29 чер, 2021 09:44
У пошуках пасивного доходу ©
vitaliian
От ви кажете, що встанете з дивана, якщо буде 20% річних
А чи вступили ви в цей клуб?
Тут пропонують від 20% і вище у валюті!
Я, наприклад, наважився зареєструватись на їхній безкоштовний вебінар/майстер-клас))
Але поділюсь враження, після вашого коментаря, що-до цього клубу
Якщо будете вважати за потрібне, то можемо перенести спілкування у приват.
п.с.
І до всіх - може ще хтось прокоментує, або може хтось вступив в цей клуб?
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