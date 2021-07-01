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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22
Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:09
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Перенесу це сюди
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