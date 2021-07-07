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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22

Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 20:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Перенесу це сюди :arrow:
  Успіх написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Успіх написав:Чи реально думаєте, що в 2023р. курс долярчика буде пАпііісять?

Не знаю який курс буде восени 2021 року...а Ви про 2023.

Якщо так думати(а тут - кожен другий так думає) - то чому не взяти іпотеку в гривні з фіксованою ставкою на 3р.???! :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 22:20

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:19

бизнес идея хостел в бизнес центре

vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:08

vitaliian
Так - стіни в мраморі - "невбиваємі" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:18

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:
  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:Думаю!
Дію!
Багатію!

сомневаюсь

Навіть, не сумнівайся :)
- на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"? :D
Зроби більше ;) - але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем! ;)
🏋️👁️💪
"Час прийшов!"
Чекай най закипить,
Бо вже охололо серце, що б’ється
Десь раз на рік.
Збери останні сили, стисни зуби,
Досить повзти, бо вже треба йти!

Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...

Я пробив непробивні стіни,
Пробиватиму знову і знов,
Я пробив непробивні стіни,
Час прийшов, час прийшов, час прийшов.

Чекай най заживуть ті криваві рани,
Шепіт, що плавно зроста на крик.
Тягнись руками до нестями,
Досить повзти, бо вже треба йти!

Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:34

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:56

  Успіх написав:Навіть, не сумнівайся :)
- на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"? :D
Зроби більше ;) - але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем! ;)
🏋️👁️💪

Зробив, та й багато людей зробило. Без спадщин, корупції, проживання у тещі чи батьків а багаторічної оренди по ринкових цінах. Диплом не пригадаю чи взагалі з вузу забрав
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  dinozavrik написав:Зробив, та й багато людей зробило

Читаючи роками цей форум - то тут більшості - просто "впала спадщина" ;) а декому - і не одна ;)
Ну, і ще деякі скористались "90ми" роками ;)
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