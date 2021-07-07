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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:05
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Успіх
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 18:22
Вітаю) Написала огляд про ціни на оренду квартир на морі в Україні, може вам стане у нагоді інформація, для порівняння, наприклад) Гарних вихідних! https://finance.ua/ua/saving/kvartiry-u ... ut-deshevo
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Анна Максимова
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Додано: Чет 01 лип, 2021 22:20
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Додано: Нед 04 лип, 2021 07:19
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vitaliian
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Додано: Вів 06 лип, 2021 12:18
Успіх написав: Мизантрóп написав: Успіх написав:
Думаю!
Дію!
Багатію!
сомневаюсь
Навіть, не сумнівайся
- на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"?
Зроби більше
- але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем!
🏋️👁️💪
"Час прийшов!"
Чекай най закипить,
Бо вже охололо серце, що б’ється
Десь раз на рік.
Збери останні сили, стисни зуби,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
Я пробив непробивні стіни,
Пробиватиму знову і знов,
Я пробив непробивні стіни,
Час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Чекай най заживуть ті криваві рани,
Шепіт, що плавно зроста на крик.
Тягнись руками до нестями,
Досить повзти, бо вже треба йти!
Коли зникає світло,
Тоді зникає промінь, за яким ти йшов.
Коли нема повітря,
Але треба йти, бо вже треба йти, бо...
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Успіх
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Додано: Сер 07 лип, 2021 07:34
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Додано: Сер 07 лип, 2021 17:56
Успіх написав:
Навіть, не сумнівайся
- на моменті: двоє дітей і 53м2 з ремонтом у супер-локації і 27м2 у середній локації зі здачею через 11міс. у місті Лева!
Мало, як для "простачка"?
Зроби більше
- але без всяких дипломів, спадщин і корупційних схем!
🏋️👁️💪
Зробив, та й багато людей зробило. Без спадщин, корупції, проживання у тещі чи батьків а багаторічної оренди по ринкових цінах. Диплом не пригадаю чи взагалі з вузу забрав
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dinozavrik
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Додано: Сер 07 лип, 2021 19:02
dinozavrik написав:
Зробив, та й багато людей зробило
Читаючи роками цей форум - то тут більшості - просто "впала спадщина"
а декому - і не одна
Ну, і ще деякі скористались "90ми" роками
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