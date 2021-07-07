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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лип, 2021 22:57
Успіх написав: dinozavrik написав:
Зробив, та й багато людей зробило
Читаючи роками цей форум - то тут більшості - просто "впала спадщина"
а декому - і не одна
Ну, і ще деякі скористались "90ми" роками
Є таке, я в ІТ, але коли пішов туди то ще не було популярним і дуже прибутковим - ледве на оренду вистачало перші 2 роки
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dinozavrik
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